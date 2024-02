Konyi Filmes / Divulgação MC Daniel





Pela primeira vez, o cantor MC Daniel irá performar no Carnaval de São Paulo. O funkeiro estreia seu próprio bloco, batizado de “Bloco do Fafá” e ainda revela seu novo show de carreira. Confirmado para o próximo domingo (11), o trio elétrico estará posicionado na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, e contará com grandes participações do gênero, são elas: Luan Pereira, Vulgo Fk, CJota, MC PH, MC IG e MC Paulin da Capital.



Com um público estimado em 200 mil pessoas, o trio elétrico fará seu aquecimento a partir das 13h, e sua saída está programada para às 14h. Daniel promete apresentar o melhor do funk para os paulistas e um repertório inédito, com seus maiores sucessos como “Balmain”, “Namora Aí”, “Dentro da Hillux” e “Love Absurdo”, que juntos já acumulam mais de 760 milhões de streams nas plataformas.



“Vai ser incrível! Estamos a milhão com os preparativos para entregar uma festa mega especial, e ainda vou apresentar pela primeira vez meu novo show. Agora teremos bailarinas, novas coreografias, efeitos visuais… Esse é mais um sonho sendo realizado. Também vamos ter atrações de peso com a gente e faixas para fazer todo mundo pular. O Carnaval é festa, diversão, alegria, e é isso que eu quero entregar pros meus fãs e pros paulistas que acompanham o funk e todo nosso trabalho. Espero todos vocês lá!”, compartilha o MC.



Nos últimos anos, o artista vem conquistando e consolidando uma carreira de peso no mercado fonográfico e midiático. São mais de 16,7 milhões de seguidores e mais de 11,5 milhões de ouvintes mensais acompanhando diariamente os passos de um dos maiores nomes do funk do país. Para 2024, MC Daniel promete seguir em ascensão com muito esforço e dedicação à música.