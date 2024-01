Divulgação Cantor diz estar animado com a apresentação especial em Mato Grosso





O espaço Recinto ARA, certamente, ficará pequeno na próxima semana. O local contará com a presença do cantor Loubet, que participa da comemoração do aniversário de 70 anos de Água Clara, no Mato Grosso do Sul. O artista foi o primeiro confirmado para o evento - deixando os água-clarenses animados.

O evento gratuito terá início às 20h da sexta-feira (9). Loubet destaca um repertório muito especial para a cidade, incluindo sucessos como ‘Muié Braba”, ‘Batom Vermelho”, “Canal do Boi”, “Colo de Sela”, “O Que Acontece Na Roça Fica Na Roça”, “Vaqueiro Apaixonado” e muito mais.

“Estou muito animado, também sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Bela Vista. Então, toda vez que me apresento no meu estado é uma alegria muito grande. Conheço Água Clara e amo demais a energia que os fãs emanam. Vai ser lindo”, comenta Loubet.