Festa de 10 anos da filha da influenciadora contou com nomes como o de Zilu





A empresária e influenciadora digital Juliana Fernandes, conhecida como JujuDiCasa, transformou a cidade de Orlando em um cenário de festa para a celebração dos 10 anos de sua filha caçula, Victoria Fernandes. O evento realizado na mesma mansão que acolheu a cantora Anitta, durante o Natal de 2022, atraiu dezenas de convidados e se tornou o ponto alto das festividades na região.

Entre os convidados, destacaram-se personalidades como a empresária Zilu Godoi, mãe da cantora Wanessa Camargo, atual participante do Big Brother Brasil, e o bailarino, ator e diretor Paulo Goulart Filho, filho dos saudosos atores Paulo Goulart e Nicette Bruno.

JujuDiCasa conquista o título de "queridinha dos famosos" em Orlando. Sua expertise no mercado imobiliário americano tem sido um diferencial e proporciona tranquilidade a diversas personalidades que buscam residir nos Estados Unidos. Entre os clientes notáveis estão os jogadores de futebol Alan Kardec, Roger Guedes, Wilson Borges e Thiago Mendes, o jornalista Dony De Nuccio, as atrizes Larissa Manoela e Deborah Secco, além do lutador José Aldo, entre outros.