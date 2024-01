Divulgação 'Jogo da Sedução' é o novo hit da da rapper Azzy





A rapper Azzy, cantora e atriz, que há muito tempo utiliza a música como forma de expressão transformadora, lança “Jogo de Sedução”, single envolvente e autoral, que chega nesta quarta-feira (31), pelo selo da Warner Music Brasil, a todas as plataformas digitais.

“Jogo de sedução” é uma canção de melodia intimista, e letra composta por rimas que exploram a complexidade dos relacionamentos amorosos, para quem opta por envolvimentos sem compromisso. Sobre o lançamento Azzy afirma: “A letra dela reflete a agonia de quem mantém um relacionamento casual, para evitar compromisso, mas acaba desenvolvendo um apego especial pelo seu ‘ficante’ e não sabe bem como administrar este sentimento. Acho que muitos vão se identificar com a música, porque é realista, sexy e também provocadora”.

A nova faixa da artista inicia com o eu lírico ciente das regras existentes, em sua aventura sexual, mas finda reconhecendo que não consegue lidar com os seus próprios sentimentos, porque caiu nos encantos da paixão. “A gente não tem compromisso / é um jogo de sedução / mas tá mexendo comigo / e com a imaginação / não sei quando começou isso / de repente comecei a sentir / logo eu que nunca caio nisso / estou achando que eu me envolvi”.

Destaque na cena Hip Hop nacional, a ex- poesia acústica, batizada como Isabela Oliveira da Silva (Azzy), acumula mais de 4,5 milhões de ouvintes no Spotify e quase 500 mil inscritos em seu canal no Youtube. Além da música, sua paixão, ela também se aventura na dramaturgia, tendo participado recentemente da novela Vai na Fé, na Globo, em 2023, no papel da dançarina Ivy, seu primeiro personagem.