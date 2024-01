Divulgação Campanha distribui grande quantidade de suprimentos às vítimas afetas pelas chuvas no Rio





Em prol de famílias vítimas das fortes chuvas que afetaram o estado do Rio de Janeiro, deixando mortos, desabrigados e prejuízos, o Bispo Bruno Leonardo mobiliza sua equipe em uma missão de apoio às localidades mais fragilizadas pela tragédia climática.

O religioso promoveu campanha e arrecadou uma grande quantidade de suprimentos, como alimentos, água potável, itens de higiene e limpeza para serem distribuídos nas áreas de maior vulnerabilidade. "Sabemos que é um momento extremamente delicado para essas famílias. Muitas sequer têm onde dormir ou o que comer, depois de verem sua casa invadida pela água da chuva. Queremos levar não só mantimentos, mas também nossa solidariedade e palavra de fé, para que as pessoas não percam a esperança nesse tempo difícil”, declara.

“O amparo espiritual é tão importante quanto o amparo material nessas horas. Temos profissionais qualificados em aconselhamento que poderão escutar, confortar e motivar quem sofre com toda essa situação”, comenta o religioso que destaca também uma ação espiritual as vítimas das enchentes.

A mobilização do Bispo Bruno soma-se a outros movimentos que buscam amenizar os efeitos do temporal no Rio e amparar os desabrigados. Àqueles que quiserem se juntar a corrente do bem, compartilhando informações e doações, pode acessar as redes sociais do religioso para mais informações.