Luísa Sonza soma mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify





Luísa Sonza supera a marca de meio milhão de streams de seu álbum “Escândalo Íntimo”. Em menos de quatro meses após o lançamento, as 20 faixas já disponibilizadas do disco alcançaram 570 milhões de streams combinados (vídeo e áudio) mundialmente.





A cantora conta, atualmente, com 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 58 milhões de seguidores nas redes sociais. Só no YouTube, mais 8.3 milhões de inscritos em seu canal, com mais de 2,5 bilhões de visualizações.

Com quatro faixas ainda inéditas, previstas para serem lançadas nos próximos meses, “Escândalo Íntimo”, bateu o recorde no Spotify Brasil e alcançou 15.6 milhões de streams em menos de 24h após o lançamento. "Penhasco 2", faixa com Demi Lovato, alcançou a primeira posição entre as músicas mais escutadas do Spotify no Brasil, tornando as duas as primeiras artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams na plataforma no país.

Luísa Sonza também emplacou todas as músicas de “Escândalo Íntimo” no TOP 50 da plataforma de música, com 6 delas no TOP 10. Além disso, três músicas entraram no Top 200 Global, com “Penhasco2” na posição 41, “Campo de Morango” na posição 140 e “A Dona Aranha” em 181. Em Portugal, “Penhasco2” estreou na posição 10 e “Escândalo íntimo” se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro.

Na Apple Music, a artista ocupou o Top 18 inteiro da plataforma e “Escândalo íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, todas as faixas estrearam no Top 50, com “Penhasco2” na primeira posição.

Terceira disco da carreira de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo” traz um trabalho artístico mais maduro e conceitual. Com 24 faixas, a obra traz feats nacionais e internacionais com artistas renomados, como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. As demais faixas serão disponibilizadas aos poucos para o público.