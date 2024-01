Divulgação Estreia do comentarista está prevista para o próximo dia 31 de janeiro





A CNN Brasil anuncia a contratação do cientista político Antonio Lavareda para a cobertura das eleições municipais de 2024. O comentarista é um dos mais importantes nomes na área da análise de tendências e pesquisas eleitorais e levará à emissora conteúdos para as plataformas digitais e também para a TV.

A parceria dá origem ao “Índice CNN”, uma plataforma de dados com pesquisas agregadas, que estará disponível na página especial de cobertura de eleições municipais a ser lançada em breve. O compilado será feito pelo Ipespe Analítica, divisão do Ipespe, instituto de Lavareda. Os dados serão atualizados até a véspera das eleições, com informações de 96 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores, incluindo as capitais.

Na TV, o “Índice CNN, com Antonio Lavareda” será um quadro semanal dentro do jornal Brasil Meio-Dia, com estreia programada para 31 de janeiro. “A parceria com Antonio Lavareda nos enche de orgulho, pois passamos a contar com um dos maiores nomes de análise eleitoral no País. O conteúdo que Lavareda trará tem total sinergia com o jornalismo que praticamos na CNN: profundidade, relevância e análises equilibradas”, afirma Virgíllio Abranches, vice-presidente de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil, em comunicado à imprensa. “A CNN dará amplo destaque à cobertura eleitoral e esta contratação é um grande reforço neste sentido”.