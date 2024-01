A primeira parte da série, que estreou em julho de 2021 e foi ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy, em 13 categorias e teve 10 vitórias, o maior número de qualquer programa naquele ano, incluindo Melhor Minissérie. Já a segunda temporada, que estreou em dezembro de 2022, foi ambientada na Sicília e recebeu 23 indicações ao Emmy, incluindo a de Melhor Série Dramática.

A série começará a ser filmada no próximo mês de fevereiro, nas cidades de Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia, e seguirá um novo grupo de hóspedes em outra propriedade White Lotus.

Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong juntam-se ao elenco da terceira temporada da série original "The White Lotus", de Mike White, exibida pelo canal HBO. Os novos nomes se juntam a Natasha Rothwell, que já havia sido anunciada.

Leslie Bibb, uma das atrizes confirmadas no elenco da nova temporada

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.