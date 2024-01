Divulgação Danielle Winits e participantes se juntam para cumprir um objetivo: construir uma ponte de 300 metros até uma ilha





"A Ponte: The Bridge Brasil", reality show de oito episódios, tem estreia confirmada no Discovery, no próximo dia 16 de janeiro, às 20h30. Com apresentação de Murilo Rosa, o programa contará com elenco composto pela a cantora Pepita, a atriz Danielle Winits, o cantor Badauí, o ator Fábio Beltrão, a modelo Suyane Moreira, a atriz e cantora Polly Marinho, entre outros, para disputar o grande prêmio de R$ 500 mil.

Leia também Claudia Raia retorna aos palcos como Tarsila do Amaral





Durante 20 dias isolados na natureza, os participantes se juntam para cumprir um objetivo: construir uma ponte de 300 metros até uma ilha, onde encontrarão o prêmio. Para isso, só podem utilizar o que estiver à sua volta como materiais de construção para completar a missão.

Enquanto constroem a ponte, os participantes devem fazer alianças entre eles, porque, ao chegarem à ilha, será feita uma votação para decidir com quem fica o prêmio. O participante escolhido avalia se vai compartilhá-lo com seus aliados ou não.

O reality é uma produção da Max Originals, produzida pela Warner Bros. Discovery em parceria com a Endemol Shine Brasil. O desenvolvimento é de Sergio Nakasone com produção executiva de Paula Kirchner e Anouk Aaron, pela Warner Bros. Discovery, e produção geral de Nani Freitas e Eduardo Gaspar, da Endemol Shine Brasil. Com direção geral de Rodrigo Giannetto e direção de Bruno Guerra.