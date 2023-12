Divulgação Paulista de 25 anos é um dos nomes mais conhecidos do funk da cena atual





O cantor de funk MC Daniel acaba de assinar acordo para tornar-se o novo integrante do time de embaixadores da plataforma de apostas "Esportes da Sorte". O acerto do paulista com a empresa foi comemorado durante a Farofa da Gkay, festa que reuniu na última semana.

“Pra mim é uma honra enorme poder representar a Esportes da Sorte, uma empresa que é responsável, consciente e humana. Tenho certeza que vamos criar uma história incrível juntos. Não poderia escolher outro site de entretenimento para fazer parte, vamos juntos”, comentou MC Daniel.

No cenário musical desde 2021, o paulista de 25 anos é um dos nomes mais conhecidos do funk da cena atual. Em 2022 destacou-se como um dos artistas revelação do ano e, no momento, conta com mais de mais de 14,9 milhões de seguidores no Instagram. Já no Spotify, são mais de 10,7 milhões de ouvintes mensais.

O primeiro lançamento de maior impacto do cantor foi a faixa “Revoada”, divulgada em agosto do ano passado e que atualmente conta com mais de 65 milhões de reproduções somadas. No momento o “Falcão”, como é conhecido, também soma sucessos recentes como as músicas “Balmain” – com mais de 60 milhões de visualizações somente no Youtube –, “Tubarão Te Amo” – que chegou na 3ª posição do “Top Virals - USA” no Spotify, um dos maiores rankings musicais dos Estados Unidos – e “Namora Aí” – hoje com mais de 110 milhões de reproduções no Spotify e 82 milhões de plays do Youtube.

“Desejamos muito boas-vindas ao MC Daniel, um sucesso do funk e que tem sido um dos artistas de grande destaque no Brasil. Ficamos muito satisfeitos em associar nossa marca a esta figura tão grandiosa e agradecemos pela confiança”, ressaltou Ícaro Quinteiro, COO do Grupo Esportes da Sorte.

Além do acerto com MC Daniel, o Esportes da Sorte também conta com outros embaixadores como Deolane, Carlinhos Maia e Virgínia Fonseca.