Divulgação Maria Lina desfila look estimado em R$ 100 mil no WME Awards





A influenciadora Maria Lina despertou a atenção dos convidados do WME Awards Powered By Billboard , realizado na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo. Além da beleza, ela desfilou pelo red carpet do evento com look de valor estimado de R$ 100 mil.

O styling de Maria, assinado por Wally Rodris, não passou despercebido. Os acessórios foram os mais custosos, sendo um par de brincos de quartzo rosa e brilhantes, avaliado em R$ 45 mil, e um anel em ouro legítimo 18k avaliado em R$ 30 mil, da Kalu Joias.

O vestido, da grife Sandra Almino, avaliado em quase R$ 7 mil, teve combinação perfeita como a bolsa Dolce Gabana, de R$ 14 mil. Nos pés, Maria Lina escolheu uma sandália Yves Saint Laurent, avaliada em R$ 8 mil. Isso tudo para uma calorosa noite de quinta-feira, hein!