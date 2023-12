A expertise e a paixão de Fabiane Silvério pelo tema é visto a cada página, tornando uma leitura interessante e de fácil compreensão para um assunto bastante atual, diante da frenética busca pela perfeição do corpo exigida pelos padrões sociais.

O material é fruto de uma jornada pessoal e profissional dedicada ao estudo das nuances do método e oferece aos leitores, uma perspectiva transformadora sobre como abraçar e compreender a abordagem alimentar focada em produtos de origem animal. "Resolvi, inclusive, compartilhar minhas experiências com dicas práticas e orientações àqueles que desejam explorar e compreender os benefícios dessa abordagem", destaca.

Com ampla repercussão pelas redes sociais, a dieta carnívora passou a ser adotada por anônimos e celebridades nos últimos tempos. Para desmistificar o polêmico método, a influenciadora e nutricionista Fabiane Silvério lançou, recentemente, o livro "Experiência Carnívora".

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.