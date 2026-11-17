Acervo Pessoal / Divulgação Cantor pernambucano Dougllas Fernanddo divide o palco com Jeffinho, ex-integrante do Exaltasamba

O cantor pernambucano Dougllas Fernanddo vive uma fase de novos encontros na música brasileira. Depois de dividir o palco com Priscila Senna diante de mais de 35 mil pessoas em sua cidade natal, o artista participou de um projeto musical ao lado de Jeffinho, conhecido por sua passagem pelo Exaltasamba, durante uma apresentação em São Paulo.

O encontro aconteceu no dia 12 de novembro, na Arena Maya, em Mauá, na Grande São Paulo, durante o projeto “Jeffinho no Sigilo”. Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Dougllas estava na capital paulista para uma série de compromissos profissionais quando recebeu o convite para participar da apresentação.

A aproximação foi intermediada por profissionais que trabalham com os dois cantores, após a divulgação da agenda do pernambucano no estado. Apesar de já conhecer o trabalho de Jeffinho, aquela foi a primeira vez que os artistas se encontraram pessoalmente.

No palco, os músicos interpretaram sucessos como “Até Que Durou”, “P do Pecado” e “Coração Partido”, em uma apresentação marcada pela presença do pagode no repertório.

“Foi uma experiência muito especial. Estar em São Paulo, vivendo essa fase da minha carreira e tendo a oportunidade de dividir o palco com Jeffinho, que tem uma história importante na música brasileira, é algo que vou guardar com muito carinho. Fiquei feliz com a receptividade do público e com a energia que tivemos durante as músicas”, afirma Dougllas.

Encontro com Priscila Senna marcou trajetória do cantor

A participação com Jeffinho acontece meses depois de outro momento importante na carreira de Dougllas Fernanddo. Em janeiro de 2026, o cantor realizou o desejo de dividir o palco com Priscila Senna, artista que acompanha há aproximadamente dez anos.

O encontro aconteceu durante um show em Vitória de Santo Antão, cidade natal de Dougllas, diante de um público superior a 35 mil pessoas.

Antes da apresentação, o pernambucano havia mobilizado seus seguidores nas redes sociais para demonstrar o desejo de conhecer a cantora. A movimentação chegou à equipe de Priscila e abriu caminho para um encontro nos bastidores, que acabou se transformando em uma participação no show.

“Foi um momento que teve um significado muito grande para mim. Acompanho o trabalho de Priscila há muitos anos, e poder encontrá-la e dividir o palco com ela na minha cidade, diante de tantas pessoas, foi uma experiência que marcou minha trajetória”, declara.

De Pernambuco para novos palcos

A circulação entre Pernambuco e São Paulo faz parte de uma nova etapa profissional de Dougllas Fernanddo, que busca ampliar sua atuação musical sem perder a conexão com suas origens.

A temporada paulista integra a iniciativa Conexão PE-SP, que reúne compromissos profissionais, apresentações e encontros com artistas e outros profissionais do setor.

“Sou de Vitória de Santo Antão e tenho muito orgulho das minhas origens. Chegar a São Paulo e encontrar oportunidades de trabalho, conhecer outros profissionais e participar de projetos como esse representa um passo importante. É uma experiência que amplia meus horizontes sem deixar de lado a história de onde eu vim”, afirma Dougllas.

Além das apresentações, o cantor também mantém uma presença expressiva nas redes sociais. Somados, seus perfis ultrapassam 1 milhão de seguidores, enquanto uma de suas contas no Instagram se aproxima dessa marca individualmente.

Para o artista, as experiências recentes representam a oportunidade de levar sua música a novos públicos e estabelecer conexões com profissionais de diferentes trajetórias.

Entre o encontro com Priscila Senna em Pernambuco e a participação no projeto de Jeffinho em São Paulo, Dougllas segue construindo uma carreira que combina suas raízes nordestinas com a busca por espaço em outros centros da música brasileira.