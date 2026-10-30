Reprodução/Instagram Érica Rios

A busca por renovação espiritual, fortalecimento da fé e novos caminhos para a vida estará no centro da Conferência Mulher Vitoriosa, marcada para o dia 31 de outubro, às 19h, em Salvador, na Bahia.

O encontro, divulgado por Érica Rios nas redes sociais, pretende reunir mulheres em uma noite dedicada à espiritualidade, à esperança e à reflexão sobre os desafios e as transformações pessoais.

Com uma proposta voltada ao público feminino, a conferência parte da ideia de que diferentes fases da vida podem trazer questionamentos, dificuldades e a necessidade de encontrar forças para recomeçar.

A programação é apresentada como uma oportunidade de conexão com a fé e de fortalecimento espiritual.

Na divulgação do evento, Érica Rios compartilhou uma mensagem direcionada às mulheres que desejam viver um novo momento em suas trajetórias.

“Mulher, Deus tem um novo tempo para você!”, destacou na publicação.

A mensagem também aborda a importância de preservar a esperança diante das dificuldades e de compreender a espiritualidade como uma fonte de apoio nos momentos de incerteza.

Fé e renovação espiritual no centro do encontro

A Conferência Mulher Vitoriosa será realizada na sede da Igreja Batista Avivamento Mundial, localizada no Shopping da Gente, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente à estação de metrô do Detran, em Salvador.

A proposta apresentada nas redes sociais destaca a importância de cultivar a fé e reconhecer que os processos de mudança nem sempre acontecem de maneira imediata.

Para muitas mulheres, momentos de reflexão e convivência religiosa representam oportunidades de compartilhar experiências, encontrar acolhimento e fortalecer a confiança diante das responsabilidades cotidianas.

Na publicação, Érica Rios também ressalta que a caminhada espiritual não precisa ser solitária, convidando as participantes a vivenciarem uma experiência coletiva de fé.

“Você não precisa caminhar sozinha. Venha viver uma noite de fé, transformação e encontro com a presença de Deus”, diz um trecho da mensagem de divulgação.

A iniciativa também chama a atenção para o significado dos recomeços, especialmente quando associados à possibilidade de rever escolhas, enfrentar desafios e estabelecer novos objetivos pessoais.

Uma mensagem direcionada às mulheres

O encontro acontece em um contexto no qual as mulheres frequentemente precisam conciliar diferentes responsabilidades, sejam elas familiares, profissionais ou pessoais.

Diante dessa realidade, espaços de convivência e reflexão podem contribuir para a construção de redes de apoio e para o compartilhamento de vivências.

A Conferência Mulher Vitoriosa apresenta a espiritualidade como um dos caminhos possíveis para esse fortalecimento, reunindo participantes em torno de mensagens de confiança, esperança e transformação.

Para Érica Rios, a expectativa expressa na mensagem é de que a conferência represente uma oportunidade de renovação para as mulheres presentes.

“Cremos que Ele continua fazendo novas todas as coisas e tem muito a realizar em nós”, afirma a publicação.

Ao convidar o público para o encontro, a mensagem reforça a ideia de que cada mulher pode encontrar na fé motivação para enfrentar dificuldades e seguir em frente.

“Prepare seu coração. Deus pode fazer deste encontro o início de um novo tempo em sua vida”, conclui o convite.

A Conferência Mulher Vitoriosa acontece nesta sábado, 31 de outubro, a partir das 19h, na capital baiana.