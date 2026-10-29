Divulgação Villa de Natal São Paulo 25

O Natal em São Paulo terá um novo endereço para quem deseja aproveitar as celebrações de fim de ano em família.

De 27 de novembro a 23 de dezembro, a Villa de Natal São Paulo realizará sua terceira edição, desta vez no Jockey Club, reunindo apresentações culturais, experiências temáticas, gastronomia e atividades voltadas para crianças e adultos.

Após receber mais de 270 mil visitantes nas duas edições anteriores, o evento prepara uma programação que combina entretenimento e convivência familiar.

A escolha do Jockey Club também representa uma novidade para o público, já que será a primeira vez que a Villa ocupará o espaço, conhecido por sua arquitetura histórica e pela vista para o skyline da capital paulista.

“A Villa de Natal nasceu com o propósito de proporcionar momentos especiais para as famílias, criando lembranças que possam ser compartilhadas entre diferentes gerações. Nesta terceira edição, chegar ao Jockey Club representa um novo capítulo da nossa história. Queremos que cada visitante encontre aqui uma oportunidade de viver a magia do Natal, aproveitar as experiências e criar memórias ao lado de quem ama”, afirma Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo.

Entre as experiências confirmadas está a Casa do Papai Noel, que contará com sete ambientes temáticos.

O percurso inclui espaços como o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira, permitindo que os visitantes conheçam diferentes elementos associados às tradições natalinas.

O encontro com o Papai Noel acontecerá todos os dias de funcionamento, sem necessidade de agendamento ou retirada de senha.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, oferecendo às famílias a oportunidade de incluir a visita ao personagem no roteiro do passeio.

A programação cultural também terá destaque com o Teatro Santa Claus, que apresentará o espetáculo Era Uma Vez na Neve.

Serão três sessões por dia previstas para acontecerem às 18h30, 20h e 21h, com duração aproximada de 30 a 35 minutos cada.

O acesso ao teatro dependerá da modalidade de ingresso adquirida.

Além das apresentações teatrais, a programação contará com apresentações da Parada Natalina e espetáculos no Boulevard do Noel, ampliando as possibilidades de entretenimento ao longo da visita.

A proposta é permitir que o público circule pelos diferentes ambientes e aproveite as atrações de acordo com seus interesses.

A gastronomia também fará parte da experiência.

Os visitantes encontrarão opções de alimentação durante o horário de funcionamento do evento, com consumo realizado por meio de cartão cashless, sistema que permite efetuar pagamentos dentro do espaço.

Outro aspecto da edição de 2026 será a acessibilidade.

A Villa terá estrutura de acesso para cadeirantes, banheiros adaptados e sessões do Teatro Santa Claus com interpretação em Libras aos domingos, às 18h30.

Também haverá um posto médico destinado ao atendimento de emergências.

A solidariedade integra a programação por meio da arrecadação de brinquedos novos, que serão destinados a instituições parceiras.

A iniciativa busca incentivar a participação dos visitantes em uma ação social associada às comemorações natalinas.

Para quem pretende visitar o evento, o funcionamento acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, de forma contínua entre 11 e 23 de dezembro.

Os portões estarão abertos das 17h às 23h, com entrada permitida até às 21h.

Os ingressos são comercializados pela Ticketmaster, com diferentes modalidades, incluindo acesso geral, opções com teatro e pacote família.

Crianças de até 1 ano e 11 meses têm entrada gratuita.

Com atrações voltadas a diferentes faixas etárias e um novo espaço para receber os visitantes, a Villa de Natal São Paulo prepara sua terceira edição para integrar a programação de fim de ano da capital, oferecendo às famílias uma alternativa de passeio durante as semanas que antecedem o Natal.

SERVIÇO

Evento: Villa de Natal São Paulo 2026

Data: 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026

Local: Jockey Club de São Paulo

Ingressos: Ticketmaster

Site: villadenatalsaopaulo.com.br

Instagram: @villadenatalsp