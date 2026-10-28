Acervo Pessoal / Divulgação BTS inspira lançamento de livro-chaveiro com fotografias e curiosidades sobre seus sete integrantes.

A expectativa pelos shows do BTS no Brasil também movimenta o mercado de produtos voltados aos fãs do grupo. Com três apresentações anunciadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS, em São Paulo, o fenômeno do K-pop inspira um novo lançamento editorial: um livro que também funciona como chaveiro.



Batizado de “POP BOOK BTS”, o lançamento da Agir Idols, selo da Editora Agir, reúne fotografias, informações e curiosidades sobre os sete integrantes do grupo sul-coreano. A proposta é transformar a publicação em um acessório colecionável que os fãs possam carregar na bolsa, na mochila ou até no molho de chaves.

Com 96 páginas e mais de 30 fotografias, o livro não oficial apresenta momentos da trajetória de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, artistas que ajudaram a popularizar o K-pop em diferentes países.

BTS vira livro-chaveiro para os fãs

Diferentemente das biografias tradicionais, o “POP BOOK BTS” aposta em um formato compacto, com capa dura e estrutura que permite prender a publicação a acessórios pessoais.

A novidade acompanha uma tendência entre fãs de música pop: transformar objetos ligados aos artistas favoritos em itens de uso cotidiano.

Além de fotografias, a publicação apresenta informações sobre a carreira do grupo, oferecendo aos admiradores a oportunidade de revisitar momentos que marcaram sua trajetória.

O livro não é uma publicação oficial do BTS, mas um produto editorial independente voltado aos fãs.

Quem são os sete integrantes do BTS?

Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, o BTS se consolidou como um dos grupos sul-coreanos de maior projeção internacional.

A combinação de música, performances e forte presença digital contribuiu para a expansão de sua base de fãs, conhecida como ARMY.

Ao longo da carreira, os integrantes conquistaram espaço nas paradas internacionais e ajudaram a ampliar o interesse pela música sul-coreana fora da Ásia.

Essa relação com os fãs também impulsionou um universo de produtos colecionáveis, que vai de álbuns e fotografias a acessórios personalizados.

Shows em São Paulo aumentam expectativa dos fãs

O lançamento do livro acontece em meio à expectativa pelas apresentações anunciadas para São Paulo.

Segundo as informações de divulgação, o BTS tem shows previstos no MorumBIS nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

A proximidade das datas reforça o interesse por produtos relacionados ao grupo, especialmente entre admiradores que colecionam lembranças de diferentes fases de sua carreira.

Com o “POP BOOK BTS”, a Editora Agir aposta em um formato que une leitura e acessório, permitindo que os fãs mantenham uma pequena coleção de imagens e informações sobre os músicos sempre por perto.