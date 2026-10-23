Divulgação Asis Soares

O cantor e compositor Asis Soares comemora a repercussão de sua música “Hoje É Natal”, que alcançou mais de 5 milhões de pessoas no primeiro mês de lançamento, segundo dados divulgados pela equipe do artista.

A canção, que traz uma mensagem de fé, esperança e união, tem chamado a atenção por sua proposta de dialogar com públicos de diferentes crenças, ultrapassando o universo da música gospel.

O resultado representa um momento importante na trajetória do cantor, que busca transmitir, por meio da composição, uma mensagem de espiritualidade e aproximação entre as pessoas.

Para Asis, o Natal é uma oportunidade de refletir sobre valores que permanecem importantes independentemente das diferenças religiosas ou ideológicas.

“Eu não esperava tudo isso, ainda mais em um momento de eleição. Acho que a conexão com Jesus é muito válida neste momento. Essa mensagem não está restrita ao mundo gospel, mas pode tocar pessoas de todas as religiões”, afirma o artista.

Uma nova música para celebrar o Natal

A proposta de “Hoje É Natal” é apresentar ao público uma composição que valoriza o significado espiritual da data e a importância da convivência, da fraternidade e da esperança.

No Brasil, o repertório natalino tem músicas que atravessam gerações, como “Então É Natal”, eternizada na voz de Simone.

Agora, Asis Soares busca construir seu próprio caminho dentro dessa tradição, oferecendo uma interpretação contemporânea sobre o período.

A repercussão registrada no primeiro mês de lançamento também chama a atenção para o interesse do público por canções que abordam sentimentos e experiências compartilhadas.

Disponível nas plataformas digitais, “Hoje É Natal” representa uma nova etapa da carreira do cantor, que também desenvolve trabalhos ligados ao audiovisual.

Asis Soares também participa de animação brasileira

Além do lançamento natalino, Asis Soares integra a trilha sonora de “Juvenal e o Dragão”, animação brasileira que, segundo informações divulgadas pela produção, já alcançou mais de 10 milhões de espectadores.

O artista é responsável pela interpretação vocal de “Sunny Day”, composição realizada em parceria com Ivan Beretta e associada à produção audiovisual.

Produzido por Natali Toledo e pela Stairs Filmes, da Paraíba, o filme apresenta uma história ambientada no Nordeste brasileiro, explorando referências culturais, tradições e elementos do imaginário regional.

A participação na animação representa outra vertente da carreira de Asis, que encontra no cinema uma oportunidade de levar sua música a diferentes públicos.

A presença de “Sunny Day” na trilha sonora também evidencia a relação entre música e audiovisual, duas linguagens que se complementam na construção de histórias e experiências para os espectadores.

Música, fé e novos projetos

Com a repercussão de “Hoje É Natal” e sua participação em “Juvenal e o Dragão”, Asis Soares reúne dois momentos de sua trajetória artística.

Enquanto a canção natalina destaca sua atuação como cantor e compositor, o trabalho na animação brasileira amplia sua presença em produções audiovisuais.

Para o artista, a música também pode ser uma forma de aproximar pessoas que possuem histórias, crenças e experiências diferentes.

A mensagem apresentada em “Hoje É Natal” acompanha essa proposta ao abordar a espiritualidade e o desejo de união, temas que Asis considera importantes para o momento atual.

Com novos públicos conhecendo seu trabalho, o cantor segue investindo em composições que valorizam a emoção e a conexão humana, conciliando lançamentos musicais com participações em projetos culturais brasileiros.

“Hoje É Natal” está disponível no Apple Music e em outras plataformas digitais. Já a animação “Juvenal e o Dragão” pode ser encontrada no Prime Video.