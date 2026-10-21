Divulgação / Acervo Pessoal A escolha da roupa de academia pode influenciar o conforto e a liberdade de movimento durante os exercícios.

Escolher uma roupa para treinar vai muito além da aparência. Embora cores, tendências e modelos façam parte da decisão, o caimento das peças também pode influenciar o conforto durante a atividade física. Uma legging apertada, um top sem sustentação adequada ou uma camiseta que limita os movimentos podem transformar o exercício em uma experiência desconfortável.

O problema nem sempre é percebido antes do treino. Durante agachamentos, corridas ou alongamentos, por exemplo, algumas peças podem sair do lugar, provocar incômodos ou exigir ajustes constantes, desviando a atenção da atividade.

Para Leonardo Monteiro, CEO da DLK, a modelagem deve considerar os movimentos realizados pelo corpo durante os exercícios. A escolha adequada depende não apenas do tamanho da roupa, mas também do tipo de atividade praticada.

Roupa apertada pode prejudicar os movimentos?

Uma das principais características de uma roupa esportiva é permitir que o corpo se movimente com liberdade.

Durante exercícios como agachamentos, alongamentos e movimentos que exigem maior amplitude, peças muito apertadas podem provocar desconforto e dificultar determinados gestos.

Por outro lado, roupas excessivamente largas podem se deslocar durante a atividade ou atrapalhar a execução de alguns movimentos.

O ideal é encontrar um equilíbrio entre ajuste e mobilidade, considerando as características do corpo e a modalidade praticada.

Uma maneira simples de avaliar o caimento é experimentar a peça e reproduzir alguns movimentos do treino antes de utilizá-la.

Por que a sustentação do top faz diferença?

A escolha do top ou sutiã esportivo também merece atenção, especialmente em atividades que envolvem saltos, corridas e movimentos repetitivos.

Exercícios de maior impacto costumam exigir mais sustentação do que modalidades de menor intensidade.

Um modelo inadequado pode provocar desconforto durante a movimentação, principalmente quando não oferece o suporte necessário para a atividade.

Por isso, é importante considerar não apenas a aparência, mas também o ajuste das alças, a faixa abaixo do busto e a estabilidade da peça durante os movimentos.

A sustentação ideal pode variar conforme o tipo de exercício e as características individuais de quem utiliza a roupa.

O tecido da roupa também influencia o conforto?

Além da modelagem, as características do tecido podem fazer diferença durante o treino.

Materiais com elasticidade adequada tendem a acompanhar melhor os movimentos, enquanto a respirabilidade e a capacidade de lidar com a umidade podem contribuir para o conforto térmico.

Em atividades que provocam transpiração intensa, por exemplo, tecidos que facilitam a evaporação do suor podem ser mais confortáveis.

Já peças com costuras ou acabamentos que provocam atrito podem causar incômodo, especialmente durante exercícios prolongados.

A escolha deve considerar fatores como duração do treino, intensidade da atividade e condições do ambiente.

Como saber se a roupa de academia está adequada?

Alguns sinais podem indicar que determinada peça não é a melhor escolha para o exercício.

A necessidade constante de ajustar a legging, o desconforto provocado pelas alças do top ou a dificuldade para executar movimentos são exemplos de situações que merecem atenção.

Para Arianny Vianna, cofundadora e diretora da DLK, a escolha da roupa também deve considerar a rotina de quem a utiliza.

Isso porque as peças esportivas passaram a fazer parte de outros momentos do cotidiano, além da academia.

Ainda assim, o conforto durante a prática de exercícios deve continuar entre os principais critérios de escolha.

O que observar antes de comprar roupas para treinar?

Antes de escolher uma peça esportiva, vale observar se ela permite realizar os movimentos habituais sem apertar excessivamente ou sair do lugar.

Também é importante considerar a sustentação necessária, a elasticidade do material e o conforto das costuras.

Experimentar a roupa e fazer movimentos como agachar, levantar os braços e caminhar pode ajudar a identificar problemas de ajuste.

Não existe uma única modelagem ideal para todas as pessoas ou modalidades. O que funciona para uma caminhada pode não oferecer o mesmo conforto durante uma corrida ou um treino de maior intensidade.

Mais do que acompanhar tendências, a roupa de academia deve permitir que a atenção permaneça no exercício, sem que o vestuário se torne uma preocupação constante.