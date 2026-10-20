Augusto Wyss Sandami lança samba sobre fé e recomeços

Conhecido por transformar sucessos do pop e do rock em versões de samba à frente do grupo Sambô, o cantor e percussionista Sandami apresenta uma nova fase de sua carreira. O artista lançou a música inédita “Toda Calma Nessa Hora”, que traz uma mensagem de esperança, fé e confiança diante das dificuldades da vida.

A canção marca o início do projeto audiovisual “SAN Bar&Love”, gravado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Com uma proposta inspirada nas tradicionais rodas de samba, o trabalho reúne composições autorais, releituras e músicas que fizeram parte da trajetória do cantor.

Diferentemente das grandes produções de palco, o projeto aposta na proximidade entre os músicos e o público, recriando o ambiente descontraído de um bar, com apresentações ao vivo e arranjos especiais.

Música inédita fala sobre fé e força interior

Em “Toda Calma Nessa Hora”, Sandami aborda a importância de acreditar em si mesmo e encontrar forças para enfrentar momentos difíceis.

A composição apresenta uma mensagem de esperança sem se prender a uma religião específica. A proposta é refletir sobre a força do pensamento e sobre aquilo que cada pessoa encontra como fonte de motivação para continuar.

A letra é acompanhada por um samba cadenciado, com uma sonoridade leve que contrasta com a profundidade do tema.

Além de interpretar a música, Sandami assina a composição, reforçando uma característica que passou a ganhar ainda mais espaço em sua carreira solo: a criação de trabalhos autorais.

O single também ganhou um registro audiovisual, realizado durante a gravação ao vivo do projeto em Ribeirão Preto.

Quem é Sandami, ex-vocalista do Sambô?

Natural de Bauru e criado em Descalvado, no interior paulista, Sandami começou sua relação com a música ainda jovem.

Cantor, compositor e percussionista, encontrou no pandeiro um dos principais instrumentos de sua expressão artística.

A projeção nacional veio com o Sambô, grupo que ganhou reconhecimento ao apresentar versões de músicas conhecidas do pop e do rock com arranjos de samba.

À frente dos vocais, dos arranjos e do pandeiro, Sandami participou da construção da identidade musical da banda, que conquistou espaço em programas de televisão, trilhas de novelas e apresentações pelo país.

Entre os trabalhos lançados pelo grupo estão “Sambô Ao Vivo” e “Estação Sambô – Ao Vivo”.

Do sucesso com o Sambô à carreira internacional

A trajetória de Sandami também inclui apresentações fora do Brasil.

Em 2015, quando ainda integrava o Sambô, o cantor participou de uma turnê pelos Estados Unidos, com apresentações em seis cidades.

Posteriormente, já em carreira solo, levou sua música a outros países, incluindo Catar, Geórgia, Portugal e novamente os Estados Unidos.

Após deixar o grupo, passou a investir em projetos próprios, explorando diferentes influências musicais e ampliando seu repertório de composições.

Entre os trabalhos dessa fase estão “O Traço Vol. 1”, “Vida Longa” e “SAN7”.

A experiência com diferentes estilos permanece como uma das características do artista, que transita entre o samba e outras referências da música brasileira e internacional.

Novo projeto resgata a atmosfera dos bares

Com “SAN Bar&Love”, Sandami retoma um ambiente tradicional da música brasileira: a roda de samba realizada em bares, marcada pela proximidade entre artistas, músicos e público.

O audiovisual foi gravado ao vivo em Ribeirão Preto e reúne canções que representam diferentes momentos de sua trajetória.

A proposta é valorizar a espontaneidade das apresentações, o encontro entre os músicos e a mistura de ritmos que acompanha a carreira do cantor.

Além das releituras, o repertório abre espaço para composições inéditas, como “Toda Calma Nessa Hora”.

A música inaugura oficialmente o projeto, que terá novos capítulos e outras canções apresentados ao público.

Para Sandami, a nova fase representa a continuidade de uma trajetória marcada pela mistura de estilos, agora com maior espaço para sua identidade como compositor e artista solo.