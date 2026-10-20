Army Agency Carol Pinheiro estreia na TV Globo como Águeda, personagem da novela “Lá na Minha Terra”.

Depois de nove anos dedicados à atuação, Carol Pinheiro se prepara para viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória artística. A jovem atriz estreia na TV Globo como Águeda, personagem da novela “Lá na Minha Terra”, marcando sua chegada à televisão após uma infância dedicada aos palcos e à formação artística.

Antes de conquistar seu primeiro papel em uma novela, Carol passou por aulas de interpretação, canto, dança e preparação para produções audiovisuais. A experiência começou ainda na infância e ganhou força ao longo dos anos, com participações em espetáculos teatrais e curtas-metragens.

Agora, a atriz dá vida a uma personagem descrita como carismática, engraçada e determinada, características que despertaram sua identificação com o papel.

Quem é Águeda, personagem de Carol Pinheiro?

Na trama de “Lá na Minha Terra”, Carol Pinheiro interpreta Águeda, a filha caçula de uma família de cinco irmãos.

A personagem é a única dos filhos que nasceu após o desaparecimento do pai, uma circunstância que faz parte de sua história familiar.

Descrita como uma menina livre, decidida e bem-humorada, Águeda se destaca pela maneira espontânea de agir e pela coragem de demonstrar sua personalidade, mesmo diante das dificuldades.

Para Carol, a oportunidade de interpretar a personagem representa a realização de um sonho construído ao longo de anos de preparação.

“Sou apaixonada pela Águeda e imensamente grata por ela ser a minha primeira musa no meio profissional. Depois de tanto sonhar e me dedicar com paixão, é muito especial ter a oportunidade de dar vida a uma personagem que marca o início de uma nova etapa da minha história”, afirma a atriz.

Atriz começou na arte aos quatro anos

A relação de Carol Pinheiro com o universo artístico começou aos quatro anos, quando iniciou as aulas de balé.

Aos seis, passou a estudar interpretação diante das câmeras, ampliando sua formação para o teatro, a televisão e o cinema.

Desde então, participou de cursos, workshops, peças teatrais e produções de curta-metragem.

Entre os espetáculos de sua trajetória estão “As Artimanhas de Molière”, apresentado em 2023, e “Annie – O Musical”, em 2026.

Ao longo da formação, Carol também teve aulas com profissionais como Edu Salles, Cristina Bethencourt e Dodi Cardoso.

Além da atuação, Carol também trabalha com música

A experiência artística da jovem não se limita à interpretação.

Além de atuar e dançar, Carol Pinheiro mantém uma relação próxima com a música e participa de atividades ligadas ao teatro musical.

Atualmente, trabalha como assistente de música em duas turmas de iniciação ao teatro musical do CEFTEM, auxiliando a professora de canto nas atividades desenvolvidas com os alunos.

A vivência permite que a atriz continue em contato com diferentes áreas das artes cênicas enquanto desenvolve sua carreira diante das câmeras.

Estreia na televisão marca nova fase

A chegada à TV Globo representa uma mudança importante na trajetória de Carol Pinheiro, que até então havia concentrado grande parte de sua experiência em atividades de formação, apresentações teatrais e curtas-metragens.

Com a personagem Águeda, a jovem passa a explorar a interpretação em uma produção televisiva, levando para a novela os conhecimentos adquiridos durante os anos de preparação.

A estreia também marca a transição de uma trajetória iniciada ainda na infância para uma nova etapa profissional, agora diante do público da televisão.