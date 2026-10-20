Carol Pinheiro estreia na TV Globo como Águeda, personagem da novela “Lá na Minha Terra”.
Army Agency
Carol Pinheiro estreia na TV Globo como Águeda, personagem da novela “Lá na Minha Terra”.

Depois de nove anos dedicados à atuação, Carol Pinheiro se prepara para viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória artística. A jovem atriz estreia na TV Globo como Águeda, personagem da novela “Lá na Minha Terra”, marcando sua chegada à televisão após uma infância dedicada aos palcos e à formação artística.

Antes de conquistar seu primeiro papel em uma novela, Carol passou por aulas de interpretação, canto, dança e preparação para produções audiovisuais. A experiência começou ainda na infância e ganhou força ao longo dos anos, com participações em espetáculos teatrais e curtas-metragens.

Agora, a atriz dá vida a uma personagem descrita como carismática, engraçada e determinada, características que despertaram sua identificação com o papel.

Quem é Águeda, personagem de Carol Pinheiro?
Na trama de “Lá na Minha Terra”, Carol Pinheiro interpreta Águeda, a filha caçula de uma família de cinco irmãos.

A personagem é a única dos filhos que nasceu após o desaparecimento do pai, uma circunstância que faz parte de sua história familiar.

Descrita como uma menina livre, decidida e bem-humorada, Águeda se destaca pela maneira espontânea de agir e pela coragem de demonstrar sua personalidade, mesmo diante das dificuldades.

Para Carol, a oportunidade de interpretar a personagem representa a realização de um sonho construído ao longo de anos de preparação.

“Sou apaixonada pela Águeda e imensamente grata por ela ser a minha primeira musa no meio profissional. Depois de tanto sonhar e me dedicar com paixão, é muito especial ter a oportunidade de dar vida a uma personagem que marca o início de uma nova etapa da minha história”, afirma a atriz.

Atriz começou na arte aos quatro anos
A relação de Carol Pinheiro com o universo artístico começou aos quatro anos, quando iniciou as aulas de balé.

Aos seis, passou a estudar interpretação diante das câmeras, ampliando sua formação para o teatro, a televisão e o cinema.

Desde então, participou de cursos, workshops, peças teatrais e produções de curta-metragem.

Entre os espetáculos de sua trajetória estão “As Artimanhas de Molière”, apresentado em 2023, e “Annie – O Musical”, em 2026.

Ao longo da formação, Carol também teve aulas com profissionais como Edu Salles, Cristina Bethencourt e Dodi Cardoso.

Além da atuação, Carol também trabalha com música
A experiência artística da jovem não se limita à interpretação.

Além de atuar e dançar, Carol Pinheiro mantém uma relação próxima com a música e participa de atividades ligadas ao teatro musical.

Atualmente, trabalha como assistente de música em duas turmas de iniciação ao teatro musical do CEFTEM, auxiliando a professora de canto nas atividades desenvolvidas com os alunos.

A vivência permite que a atriz continue em contato com diferentes áreas das artes cênicas enquanto desenvolve sua carreira diante das câmeras.

Estreia na televisão marca nova fase
A chegada à TV Globo representa uma mudança importante na trajetória de Carol Pinheiro, que até então havia concentrado grande parte de sua experiência em atividades de formação, apresentações teatrais e curtas-metragens.

Com a personagem Águeda, a jovem passa a explorar a interpretação em uma produção televisiva, levando para a novela os conhecimentos adquiridos durante os anos de preparação.

A estreia também marca a transição de uma trajetória iniciada ainda na infância para uma nova etapa profissional, agora diante do público da televisão.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/burburinho/2026-10-20/apos-nove-anos-de-preparacao--carol-pinheiro-estreia-na-globo.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes