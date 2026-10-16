Acervo pessoal Eduardo Eneas Pereira Nunes explica por que ter backup não significa garantir o funcionamento de um serviço.

Abrir um aplicativo e descobrir que ele não está funcionando, tentar acessar uma plataforma e encontrar uma mensagem de erro ou ficar sem conseguir utilizar um serviço digital são situações que podem provocar transtornos na rotina. Embora pareçam problemas passageiros, algumas dessas interrupções envolvem processos complexos de recuperação tecnológica.

Com a presença cada vez maior de serviços digitais no cotidiano, a capacidade das empresas de restabelecer suas operações após uma falha se tornou uma questão importante. E um detalhe costuma passar despercebido: ter uma cópia dos dados não significa, necessariamente, conseguir colocar um sistema novamente em funcionamento.

Segundo Eduardo Eneas Pereira Nunes, especialista com 26 anos de experiência em Tecnologia da Informação e gerente técnico da Systech Sistemas, existe uma diferença fundamental entre armazenar informações e garantir que os serviços possam voltar a funcionar depois de um incidente.

“Backup e recuperação não são sinônimos. O backup informa apenas que uma cópia foi produzida. A recuperação só fica demonstrada quando o serviço é reconstruído, validado e devolvido ao usuário dentro do tempo que a organização consegue suportar”, esclarece Eduardo.

Por que um aplicativo pode demorar para voltar a funcionar?

Quando um serviço digital apresenta uma falha, a solução nem sempre depende apenas de recuperar arquivos ou reiniciar equipamentos.

Plataformas digitais podem funcionar por meio de diferentes sistemas conectados, responsáveis por armazenar informações, controlar acessos e permitir a comunicação entre serviços.

Isso significa que, mesmo quando os dados estão preservados, outros componentes podem precisar ser restabelecidos antes que o público consiga utilizar novamente a plataforma.

De acordo com Eduardo Nunes, um dos principais desafios está justamente na organização desses sistemas e na identificação das etapas necessárias para recuperar o funcionamento.

Ter backup significa que os dados estão seguros?

O backup é uma medida importante de proteção das informações, mas não representa, isoladamente, a garantia de continuidade de um serviço.

Uma empresa pode possuir cópias de seus dados e, ainda assim, enfrentar dificuldades para recuperar suas operações caso não tenha um planejamento adequado.

O especialista explica que a recuperação depende de uma estrutura capaz de identificar onde as informações estão armazenadas, quais sistemas precisam delas e quem será responsável por cada etapa.

“Durante um incidente, descobrir quem é responsável por cada etapa já consome um tempo que a empresa talvez não tenha. A arquitetura precisa deixar claro onde estão os dados, quais sistemas dependem deles, quem possui acesso e qual caminho será usado se o ambiente principal não estiver disponível”, destaca o gestor.

Como as falhas digitais podem afetar o cotidiano?

A indisponibilidade de um serviço pode interromper atividades que dependem de plataformas digitais, desde a comunicação até o acesso a informações e ferramentas de trabalho.

A extensão dos transtornos depende do tipo de sistema afetado, da gravidade da falha e do tempo necessário para restabelecer a operação.

Por isso, o planejamento de recuperação não interessa apenas às equipes de tecnologia. Ele também influencia a experiência das pessoas que dependem desses serviços.

Para as empresas, o desafio é preparar os ambientes digitais para diferentes situações de indisponibilidade, evitando que a recuperação dependa de decisões improvisadas durante uma emergência.

O que as empresas podem fazer para evitar interrupções prolongadas?

Uma das principais medidas é realizar testes periódicos de recuperação, verificando se os sistemas podem ser restabelecidos e quanto tempo esse processo exige.

O planejamento também envolve mapear as conexões entre diferentes componentes tecnológicos, definir responsabilidades e estabelecer procedimentos para situações de emergência.

Essas práticas fazem parte de diretrizes internacionais de segurança e gestão de riscos, como as orientações do National Institute of Standards and Technology (NIST), dos Estados Unidos.

Ao longo de sua trajetória, Eduardo Nunes trabalhou com arquitetura de soluções, consultoria e engenharia de sistemas, passando por empresas como Dedalus Sistemas, Sun Microsystems, GPlus, Cimcorp, Dell, Veeam e Systech Sistemas.

A experiência inclui projetos de infraestrutura tecnológica que integram soluções de diferentes fabricantes e exigem planejamento para manter a continuidade dos serviços.

Em um cenário no qual aplicativos e plataformas fazem parte de atividades cada vez mais comuns, a discussão sobre segurança digital vai além da proteção dos arquivos.

A capacidade de recuperar sistemas e restabelecer serviços também se tornou essencial para reduzir os impactos de falhas tecnológicas na rotina das pessoas.