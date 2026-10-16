Acervo Pessoal / Divulgação Lucas Congo relatou dificuldades financeiras e a perda de patrimônio familiar em capítulo de livro sobre superação.

A venda de um imóvel da família para quitar dívidas marcou uma das fases mais difíceis da vida de Lucas Congo. O que começou como uma tentativa de construir o próprio negócio, em 2015, terminou em dificuldades financeiras e na necessidade de recomeçar. Anos depois, essa experiência se transformou em um relato sobre superação, perdas e a importância da parceria familiar.

A história foi compartilhada no livro Lugar de Mulher É no Topo do Mundo, publicado pela editora Literare, no qual Lucas participou como coautor e assinou o capítulo A superação de um casal empreendedor. Na publicação, ele relembra os desafios enfrentados ao lado da esposa, Fabia Evangelista Congo, e os acontecimentos que mudaram sua maneira de enxergar a vida profissional.

Agora, o autor prepara uma nova obra, desta vez individual, com lançamento previsto entre o final de 2026 e o início de 2027. O projeto pretende reunir experiências acumuladas ao longo de mais de 15 anos de atuação no comércio exterior, incluindo decisões difíceis, aprendizados e momentos de reconstrução.

Uma crise que atingiu toda a família

Em 2015, Lucas Congo decidiu abrir sua primeira empresa. Apesar da experiência adquirida no comércio exterior, administrar um negócio próprio trouxe responsabilidades que ainda não faziam parte de sua rotina.

O início foi marcado por dificuldades financeiras que ultrapassaram o ambiente profissional e atingiram diretamente sua família.

Conforme relatou no livro, um imóvel familiar utilizado como garantia precisou ser vendido para quitar compromissos relacionados à empresa.

A perda representou um dos episódios mais marcantes de sua trajetória e provocou uma mudança na forma como passou a lidar com decisões financeiras e responsabilidades empresariais.

Depois do fracasso, Lucas optou por recomeçar com uma estrutura menor, reorganizando suas atividades e buscando aplicar os aprendizados adquiridos durante a primeira experiência.

“O maior desafio foi o começo. Quando iniciei minha trajetória de empreendedor, já tinha conhecimento de mercado, porém não tinha nenhum conhecimento sobre empreender, liderar, fazer gestão”, relatou o empresário ao comentar os primeiros anos de sua carreira.

O episódio passou a integrar a história que ele decidiu compartilhar com os leitores, mostrando uma realidade que nem sempre aparece nas narrativas de sucesso: os erros, as perdas e a necessidade de reconstruir projetos depois de uma experiência frustrada.

O apoio da esposa durante os momentos difíceis

A trajetória de Lucas Congo também está ligada à história de Fabia Evangelista Congo, sua esposa e parceira nos negócios.

Com experiência no mercado de seguros, Fabia construiu sua carreira antes de decidir abrir a própria corretora. Ao iniciar o projeto, convidou o marido para participar como sócio, ampliando uma parceria que já existia na vida pessoal.

A união ganhou ainda mais importância durante outra crise enfrentada por Lucas.

Segundo o relato apresentado na publicação, uma fiscalização da Receita Federal, iniciada em 2021, provocou dificuldades operacionais e financeiras em uma de suas empresas.

Lucas afirma que a situação foi posteriormente revertida, mas os efeitos daquele período exigiram uma reorganização profunda de suas atividades.

Além das preocupações financeiras, o casal precisou lidar com responsabilidades familiares e com os impactos da crise sobre os funcionários e suas famílias.

A experiência se tornou parte central do capítulo A superação de um casal empreendedor, no qual a parceria entre Lucas e Fabia aparece como um dos elementos importantes para enfrentar os momentos de incerteza.

Como a história de superação chegou aos livros?

A participação em Lugar de Mulher É no Topo do Mundo marcou a entrada de Lucas no universo editorial.

Na obra coletiva, ele escolheu compartilhar episódios pessoais que ajudam a compreender os desafios enfrentados durante sua trajetória profissional.

A narrativa aborda desde os primeiros passos no empreendedorismo até situações que exigiram mudanças de planos, reorganização financeira e apoio familiar.

O relato também apresenta uma perspectiva sobre a relação entre vida pessoal e trabalho, especialmente quando dificuldades empresariais passam a interferir na estabilidade da família.

Ao transformar essas experiências em um capítulo, Lucas passou a compartilhar acontecimentos que, até então, faziam parte de sua trajetória particular.

Uma nova fase após os desafios

Depois da experiência como coautor, Lucas Congo começou a desenvolver seu primeiro livro individual.

Diferentemente da publicação anterior, centrada na história de superação vivida ao lado de Fabia, o novo projeto terá como foco os aprendizados adquiridos durante sua atuação profissional.

A proposta é abordar temas como liderança, planejamento, gestão, tomada de decisões e a capacidade de enfrentar situações inesperadas.

Ao longo de mais de 15 anos no comércio exterior, Lucas passou por diferentes fases, desde operações com equipes reduzidas até a administração de estruturas maiores.

Sua trajetória também inclui uma experiência de oito meses em Pequim, na China, onde teve contato com práticas de negociação e aspectos culturais que influenciaram sua atuação.

Atualmente, ele é fundador e CEO do Grupo Platina 8, mas pretende utilizar experiências de diferentes momentos da carreira para discutir desafios que não se limitam ao comércio exterior.

Quando será lançado o novo livro?

A previsão é que a primeira obra individual de Lucas Congo seja lançada entre o final de 2026 e o início de 2027.

O título definitivo e outros detalhes da publicação ainda não foram divulgados.

Enquanto o capítulo publicado em Lugar de Mulher É no Topo do Mundo apresentou as dificuldades financeiras e a parceria com a esposa, o próximo livro deverá explorar os aprendizados relacionados à administração de negócios.

A mudança marca uma nova etapa na trajetória do autor, que passou de uma experiência de crise financeira e reconstrução familiar ao compartilhamento de sua história com leitores.