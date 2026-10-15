Emilia Pedersen compartilha momentos pelo Mediterrâneo

Divulgação Emilia Pedersen

Dona de canções como "Skyline", "Turn It Up" e "Do You Think Of Me Too?", Emilia Pedersen também levou a carreira para o cinema e integrou recentemente o elenco do longa-metragem "The Karate Weirdo".

Num intervalo dos trabalhos, a dinamarquesa esteve na Itália e na Espanha, em um percurso que reuniu patrimônio histórico, experiências gastronômicas e programas à beira-mar.

Ao longo da viagem, a artista compartilhou registros dos destinos visitados, mostrando desde pontos turísticos conhecidos mundialmente até momentos de descanso e diversão.

A jornada começou em solo italiano, onde passou três dias em Roma visitando o Coliseu, as ruínas imperiais, a Fonte de Trevi, os Museus do Vaticano e a Capela Sistina, além de jantar no estrelado La Terrazza e na concorrida Crazy Pizza.

A passagem pela capital italiana reuniu passeios culturais e experiências gastronômicas em alguns dos endereços mais conhecidos da cidade.

Na sequência, Emilia relaxou por quatro dias em Amalfi e um em Positano, dois destinos famosos pelas paisagens da Costa Amalfitana.

Entre mergulhos, enseadas de cascalho, clubes privativos e passeios de barco, a artista aproveitou o litoral italiano e registrou momentos cercados pelo azul do Mediterrâneo.

As pequenas praias, as construções coloridas e os cenários à beira-mar fizeram parte dessa etapa da viagem.

O tour seguiu para território espanhol, com uma semana em Málaga, explorando o Museu Picasso, as cavernas de Nerja, a catedral e o restaurante Takumi.

A cidade, conhecida por reunir atrações históricas, praias e uma movimentada cena cultural, foi uma das paradas mais longas do roteiro.

Em Marbella, foram três dias de navegação para ver golfinhos, caminhadas pelo centro antigo e sunset ao som do DJ Elvis Gutta, com rápida parada em Puerto Banús para compras.

Conhecida por suas marinas, lojas de luxo e restaurantes, a região também proporcionou momentos de lazer à artista.

A viagem terminou em Ibiza, destino conhecido internacionalmente pelas praias e pela vida noturna.

Por lá, Emilia aproveitou dias de sol e apresentações de David Guetta e Martin Garrix, dois nomes de destaque da música eletrônica mundial.

A passagem pela ilha encerrou o roteiro que combinou turismo, gastronomia, música e descanso.

Divulgação Emilia Pedersen compartilha momentos pelo Mediterrâneo





No Instagram, porém, uma foto roubou a cena: sorridente, Emilia posou abraçada a um buquê gigante de lírios, gérberas e rosas, com o horizonte azul ao fundo e a legenda "Happy girl".

A publicação chamou atenção não apenas pelo cenário, mas também pelo presente exibido pela artista.

Quem mandou o mimo? Ela não contou e o mistério alimentou a suspeita de um novo romance.

Sem revelar a identidade de quem enviou as flores, Emilia deixou a curiosidade no ar, acrescentando um toque de mistério aos registros de sua temporada pelo Mediterrâneo.