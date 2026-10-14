Divulgação Zentrix

O artista independente Zentrix apresenta “POLUIÇÃO LETAL”, novo EP com cinco faixas que transita entre pop, dark pop e eletrônico.

O lançamento chega acompanhado do videoclipe de “Poluído”, single escolhido para representar visualmente esta fase do cantor.

Com cerca de 13 minutos de duração, o projeto reúne “Poço”, “Poluído”, “Pista”, “Perdeu” e “Parasita”.

As músicas abordam assuntos diferentes, mas foram construídas a partir de um mesmo ponto de partida.

“Cada faixa eu quis falar de um assunto específico, mas todas em uma vertente, indignação e raiva. Emoções que vejo que são muito pouco retratadas”, explica Zentrix.

A proposta se reflete na sonoridade escolhida pelo artista, que mistura referências do pop com elementos eletrônicos e uma atmosfera ligada ao dark pop.

A intenção foi criar um trabalho em que cada faixa tivesse sua própria história, sem perder a conexão com o conceito que dá unidade ao EP.

Duas músicas contam ainda com uma parceria na composição. Ygor Gabriel participou da criação de “Pista” e “Parasita”, apontadas por Zentrix como faixas essenciais dentro de “POLUIÇÃO LETAL”.

“Poluído” leva o projeto para o audiovisual

Divulgação Zentrix





Escolhida como single, “Poluído” ganhou um videoclipe que amplia para o audiovisual a proposta apresentada nas músicas. Zentrix assina a direção e a edição do trabalho, que teve Yuri Oliveira na gravação e Alvin Squirrel na coreografia.

O ballet é formado por Memel, Aragão, Yuki e Tom Devillart, enquanto Tyfani Pinheiro assina a arte e o lettering. A figuração reúne Matheus Carmo, Ali Ventura, Ananda, Keyth Dimas, Karine, Natália, Rony, Rayssa Braga e Andrezza Barros.

O videoclipe também representa uma etapa importante do lançamento independente.

Segundo Zentrix, a produção exigiu dedicação e investimento para transportar para as imagens a estética desenvolvida para “POLUIÇÃO LETAL”.

Com o EP disponível nas plataformas digitais, Zentrix dá continuidade ao seu trabalho autoral explorando uma vertente mais escura do pop e usando emoções intensas como matéria-prima para suas composições.