Divulgação Tiririca

Conhecido pelo humor irreverente que marcou sua trajetória na televisão e na música, Tiririca está de volta aos lançamentos musicais.

O cantor e humorista apresenta “Mundo Coisado”, álbum inédito com 11 faixas que misturam histórias inusitadas, situações do cotidiano e brincadeiras de duplo sentido.

O projeto, lançado em parceria com a Radar Records, marca uma nova etapa de sua carreira artística.

O novo trabalho mantém características que ajudaram a popularizar Tiririca, especialmente a maneira descontraída de transformar situações comuns em músicas bem-humoradas.

Com títulos curiosos e letras que exploram o exagero e a comicidade, o repertório segue a linha que tornou o artista conhecido nacionalmente.

Entre as faixas estão “É Coisa de Rapariga”, “Suvaco Cabeludo”, “Era Tudo Mentira”, “No Dia Que Eu Sair da Casa de Mamãe”, “Todas as Crianças Têm Que Estudar”, “Eu Não Preciso de Tadala” e “Cuidado com o Ovo!”.

As composições apresentam diferentes situações e personagens, mantendo o humor como elemento central do álbum.

Uma das músicas que chama atenção é “Eu Não Consigo Ficar Sem Mulher”, que traz uma sonoridade dançante com influência do forró popular.

A letra faz referências a mulheres de diferentes estilos e aparências, enquanto o refrão repetitivo acompanha a proposta descontraída da canção, favorecendo a participação do público.

A relação de Tiririca com a música começou muito antes de sua atuação na televisão e na política.

Natural do Ceará, o artista conquistou projeção nacional na década de 1990 com o sucesso “Florentina”, que se tornou uma das músicas mais conhecidas de seu repertório.

O personagem irreverente, as apresentações humorísticas e a mistura de música com comédia contribuíram para sua popularidade em diferentes gerações.

Ao longo da carreira, Tiririca também participou de programas de televisão e ampliou sua atuação no entretenimento brasileiro.

Mesmo com a trajetória em outras áreas, a música permaneceu ligada à sua identidade artística, especialmente pela influência dos ritmos populares nordestinos e pelo uso do humor nas composições.

Com “Mundo Coisado”, o cantor retoma essa conexão com o público, reunindo canções que exploram situações engraçadas, expressões populares e histórias que fazem parte de seu estilo.

O lançamento também apresenta seu repertório a uma nova geração de ouvintes, que agora pode acompanhar o trabalho pelas plataformas digitais.

O álbum já está disponível no Spotify, Deezer, Amazon Music e em outros serviços de streaming.