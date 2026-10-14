Divulgação Dougllas Fernanddo

O cantor e influenciador Dougllas Fernanddo transformou a comemoração de seu aniversário em um momento de celebração pessoal e de antecipação de novidades profissionais.

A festa aconteceu no último domingo, 11 de outubro, em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco e reuniu mais de 100 convidados em um evento privado que avançou pela madrugada do dia 12.

A programação começou por volta das 20h e teve apresentações de Márcio Lima, Wellington Show e MC Shock.

Dougllas também subiu ao palco para um show de aproximadamente 45 minutos, durante o qual anunciou “Esquece”, música inédita composta por Amauri Leão e Mateus Maia.

Depois da festa, o artista compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram.

A publicação recebeu elogios à letra e perguntas sobre a data de lançamento, que ainda não foi divulgada.

A faixa, no entanto, está prevista para chegar ao público nos próximos dias.

O aniversário também foi marcado pelo carinho de colegas da música.

Dougllas recebeu vídeos de felicitações de Lipe Lucena, Ziane Martins, Altemar Dutra Júnior e Duda Estrela.

As mensagens se somaram às manifestações recebidas durante a celebração.

Um dos momentos especiais envolveu Priscila Senna, artista que Dougllas admira e que inspirou o tema da festa.

A cantora, conhecida como a Musa de Pernambuco, enviou uma mensagem ao aniversariante: “Ahhhh parabéns querido! Tudo de bom”. Ela também compartilhou um vídeo da comemoração em seu perfil no Instagram.

A estrutura do evento contou com a participação de profissionais e parceiros.

A equipe Caveira Segurança atuou na portaria e recepção, a barbearia DG 081 cuidou da mudança visual do artista e Jorge Lui colaborou com a parte técnica de som e estrutura.

O portal Pulsa Mais participou como patrocinador, ajudando em alguns detalhes da festa.

A comemoração recebeu elogios dos convidados e reuniu pessoas próximas ao cantor em uma noite dedicada à celebração de mais um ano de vida.

Ao anunciar “Esquece”, Dougllas também aproveitou a ocasião para aproximar os fãs de seu próximo lançamento e criar expectativa em torno de uma nova etapa de sua trajetória musical.