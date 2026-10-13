Reprodução/Instagram Érica Rios

O Dia das Crianças teve um significado especial para diversas famílias do bairro de Valéria, em Salvador, na Bahia.

Érica Rios participou de uma ação social promovida pelo ministério do Bispo Bruno Leonardo, que reuniu centenas de crianças para uma programação com brincadeiras, distribuição de brinquedos e entrega de cestas básicas aos responsáveis.

A iniciativa foi realizada em um espaço preparado para receber os moradores da comunidade, com decoração colorida, atividades recreativas e presentes para o público infantil.

Além de proporcionar momentos de diversão às crianças, a programação também contemplou as famílias com a distribuição de alimentos, levando apoio a quem participou da celebração.

Érica Rios esteve entre os participantes da ação, que também ganhou destaque nas redes sociais.

Registros publicados em colaboração com o Bispo Bruno Leonardo mostram a movimentação das crianças, os brinquedos distribuídos e a estrutura organizada para receber as famílias.

A proposta da iniciativa foi unir a comemoração do Dia das Crianças a um gesto de solidariedade.

Enquanto os pequenos aproveitaram as atividades e receberam presentes, as mães que compareceram com seus filhos também foram contempladas com cestas básicas.

O Bispo Bruno Leonardo, responsável pelo ministério que organizou a programação, destacou a alegria de participar da celebração.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que a entrega dos brinquedos seria acompanhada pela distribuição de alimentos às famílias presentes.

A ação foi realizada com recursos provenientes das ofertas recebidas pelo ministério.

Ao comentar a participação da comunidade, Bruno Leonardo comemorou o resultado da programação e agradeceu pela oportunidade de proporcionar um momento especial aos moradores de Valéria.

Nas redes sociais, a iniciativa alcançou grande repercussão.

Uma das publicações ultrapassou 170 mil curtidas, enquanto outro registro superou 190 mil, além de reunir milhares de comentários e compartilhamentos.

As imagens mostram crianças sorrindo, brincando e participando das atividades preparadas para a data.

A presença de Érica Rios na celebração também integrou os registros compartilhados com os seguidores.

A participação em iniciativas desse tipo chama a atenção para a importância do envolvimento coletivo em projetos sociais, especialmente aqueles que atendem crianças e famílias em comunidades.

Embora o Dia das Crianças seja tradicionalmente associado à troca de presentes, a programação em Salvador também teve como objetivo oferecer acolhimento e assistência às famílias.

A distribuição de cestas básicas ampliou o alcance da iniciativa, contemplando não apenas o público infantil, mas também os responsáveis que acompanharam a celebração.



