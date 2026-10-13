Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

O Dia das Crianças foi marcado por solidariedade no bairro de Valéria, em Salvador, na Bahia.

O Bispo Bruno Leonardo realizou uma ação social voltada às crianças e suas famílias, com distribuição de centenas de brinquedos, entrega de cestas básicas e uma programação de atividades recreativas.

A iniciativa, organizada por seu ministério, reuniu moradores da comunidade em um momento de celebração e acolhimento.

A ação aconteceu em um espaço preparado especialmente para receber as famílias, com decoração colorida, brinquedos e atividades para o público infantil.

Além dos presentes destinados às crianças, as mães que compareceram com seus filhos também foram contempladas com cestas básicas, ampliando o alcance da iniciativa para os lares da região.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Bruno Leonardo falou sobre a expectativa de participar da programação e destacou a importância de proporcionar um dia especial às famílias.

“Nós estamos aqui no bairro de Valéria, viemos fazer aqui hoje uma ação social com as crianças e eu já estou alegre. Eu tenho certeza que as crianças também vão ficar muito alegres hoje”, declarou.

O religioso também explicou que a proposta não se limitava à distribuição de brinquedos.

A entrega de alimentos foi pensada como uma forma de oferecer apoio às famílias que participaram da celebração.

Segundo ele, cada mãe que levou seu filho ao evento receberia uma cesta básica, unindo o momento de diversão das crianças a uma iniciativa de assistência social.

A programação contou com a presença de muitas crianças, que participaram das brincadeiras e receberam os presentes preparados pela organização.

Imagens divulgadas no Instagram mostram a movimentação das famílias, a decoração do ambiente e os momentos de interação entre os participantes.

A realização da atividade foi possível, segundo o bispo, por meio das ofertas destinadas ao ministério.

Ao comentar o resultado, ele demonstrou satisfação com a participação da comunidade.

“Hoje, com grande alegria, coração cheio de felicidade, com a ajuda de Jesus e ofertas desse ministério, fizemos toda essa festinha aqui no bairro de Valéria e foi lindo para a glória de Deus”, afirmou.

A iniciativa também chamou a atenção nas redes sociais.

Nas publicações apresentadas, uma ultrapassou 170 mil curtidas, enquanto outra passou de 190 mil, além de reunir milhares de comentários e compartilhamentos.

Os registros mostram a repercussão da ação entre os seguidores do religioso, que acompanharam os momentos da celebração.

A distribuição de brinquedos e alimentos também chama a atenção para a importância das iniciativas comunitárias em datas comemorativas, especialmente quando conseguem reunir atividades de lazer e apoio às necessidades das famílias.

Para as crianças, a programação ofereceu momentos de diversão, enquanto os responsáveis receberam alimentos que podem contribuir com a rotina doméstica.

Ao encerrar sua participação, Bruno Leonardo agradeceu pela realização do evento e deixou uma mensagem aos moradores.

“Desejo todas as sortes de bênçãos para o povo abençoado do bairro de Valéria. Deus abençoe”, disse.

A celebração terminou com registros de crianças sorrindo, famílias reunidas e presentes distribuídos, marcando a passagem do Dia das Crianças pela comunidade de Valéria.