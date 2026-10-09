Divulgação Vanir Freitas

Uma mudança no cabelo pode ser suficiente para transformar a imagem de uma celebridade.

Foi o que chamou atenção na aparição de Florence Pugh, em 6 de outubro, em Nova York.

A atriz surgiu com uma microfranja e um penteado escultural criado pelo hairstylist Hyungsun Ju, em uma produção que combinou maquiagem, figurino e acessórios.

Por trás de transformações como essa, existe um trabalho que vai além das tendências de beleza.

Cortes, cores e penteados podem acompanhar personagens, marcar novas fases profissionais e até se tornar características reconhecidas pelo público.

Com mais de 25 anos de experiência no setor, o hairstylist brasileiro Vanir Freitas dos Santos explica que o cabelo desempenha um papel importante na construção da identidade visual de artistas e personalidades públicas.

O cabelo pode marcar uma nova fase de uma famosa?

Na televisão, no cinema e nos eventos de entretenimento, mudanças de visual frequentemente acompanham diferentes momentos da carreira de uma celebridade.

Uma franja, uma nova coloração ou um penteado podem ajudar a transmitir determinada imagem, especialmente quando esses elementos são combinados com figurino e maquiagem.

“A imagem de uma celebridade vai muito além de um corte ou penteado. O cabelo faz parte da identidade daquela pessoa e precisa estar em sintonia com seu estilo, sua personalidade e o momento profissional que está vivendo”, explica o hairstylist.

No caso de Florence Pugh, a microfranja e o penteado de linhas marcadas foram combinados com lábios vermelhos e figurino preto, criando uma produção visual de forte identidade.

O que acontece antes de uma transformação?

Embora o público acompanhe principalmente o resultado final, o trabalho de preparação envolve uma série de decisões técnicas.

Para gravações, sessões fotográficas e eventos, profissionais precisam considerar características dos fios, movimento, acabamento e durabilidade do penteado.

A iluminação, o figurino e a proposta artística também podem interferir nas escolhas.

“Por trás de uma transformação existem avaliações técnicas e escolhas que nem sempre aparecem para o público. O papel do hairstylist é compreender as características do cabelo e encontrar soluções que valorizem a imagem da pessoa sem desconsiderar os cuidados necessários”, explica Vanir Freitas.

Em produções de longa duração, como novelas e filmes, a manutenção do visual pode representar outro desafio.

Determinadas características precisam ser preservadas durante semanas ou meses para garantir a continuidade da imagem apresentada ao público.

Beleza também faz parte dos bastidores do entretenimento

O trabalho de um hairstylist pode envolver a colaboração com maquiadores, figurinistas, produtores e outros profissionais responsáveis pela apresentação visual de uma personalidade.

A transformação de Florence Pugh exemplifica essa integração.

O penteado desenvolvido por Hyungsun Ju fez parte de uma composição na qual diferentes elementos foram utilizados para construir a aparência da atriz.

Segundo a análise de Vanir, compreender o cabelo e suas possibilidades é essencial para alcançar resultados que estejam alinhados à identidade de cada pessoa.

Quem é Vanir Freitas?

Com uma trajetória construída em Belo Horizonte, Vanir Freitas acumula mais de 25 anos de experiência no mercado da beleza.

O profissional passou por estabelecimentos como Clean Centro de Estética e Charbel Visage antes de fundar, em 2014, o Spaco Hair, onde reúne atividades de atendimento, administração, organização de equipes e direção criativa.

Sua formação inclui capacitações em centros técnicos ligados à L’Oréal, Wella e Schwarzkopf, além de participações em eventos especializados como Beauty Fair, Hair Brasil, Estética in Rio e Sul Beleza.

Vanir também desenvolveu atividades voltadas à formação e ao aperfeiçoamento de outros profissionais da beleza.

Para o hairstylist, as transformações que chamam atenção nas celebridades são resultado de escolhas que precisam equilibrar estética, características individuais e cuidados com os cabelos.