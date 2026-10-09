Divulgação Giovanna Veríssimo e Nicolle Steinhauser

A conquista do título de Miss Brasil Beleza Internacional 2026 por Nicolle Steinhauser teve um momento especial durante a cerimônia realizada em 29 de setembro, no Teatro Claro Mais, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A vencedora recebeu uma joia da Herreira Joias, entregue pela estrategista de imagem Giovanna Veríssimo, que participou do evento como embaixadora da marca goiana.

Natural de Santa Catarina, Nicolle foi escolhida para representar o Brasil no Miss International, concurso realizado no Japão.

A premiação também contou com a participação de Giovanna na cobertura do evento, reunindo duas frentes de sua trajetória profissional: a experiência no universo dos concursos de beleza e sua atuação atual com imagem, moda e marcas.

Da passarela à estratégia de imagem

Divulgação Giovanna Veríssimo





Natural de Goiânia, Giovanna Veríssimo tem 23 anos de carreira no mercado da moda.

Em 2018, conquistou o título de Miss Goiás Universo, experiência que integra uma trajetória desenvolvida também fora do Brasil, com trabalhos realizados na Europa e na Ásia.

Atualmente, atua como estrategista de imagem e mantém parcerias com empresas dos segmentos de moda e acessórios.

Sua participação no Miss Brasil Beleza Internacional aconteceu por meio da Herreira Joias, marca da qual é embaixadora.

Antes da cerimônia no Rio de Janeiro, Giovanna já havia representado a joalheria em um evento realizado em Atlanta, nos Estados Unidos.

A presença nas duas ocasiões faz parte de sua atuação junto à empresa, que tem sede em Goiânia.

Joia criada especialmente para a premiação

O presente entregue à vencedora foi desenvolvido para a ocasião.

Batizado de Miss, o colar possui um desenho formado por cristais ovais em dois tamanhos, distribuídos de maneira a destacar a região do colo.

A coleção apresenta opções com cristal de rocha, peridoto, cristal conhaque e uma tonalidade de turmalina fusion.

As peças recebem acabamento com banho de ouro de 18 quilates e, de acordo com a fabricante, são hipoalergênicas.

Nicolle Steinhauser se prepara para representar o Brasil

Após conquistar o título nacional, Nicolle Steinhauser compartilhou nas redes sociais a expectativa para sua participação no Miss International, no Japão.

Em uma publicação no Instagram, a representante brasileira aparece usando a coroa e um colar de pedras ovais. Na legenda, escreveu em inglês: “Olá, Japão! Nos vemos em breve”.

A mensagem marcou a comemoração da conquista e a expectativa para a próxima etapa de sua participação nos concursos de beleza.

Para Giovanna Veríssimo, a cerimônia também representou um reencontro com um universo que faz parte de sua própria história.



