Divulgação Edu Ares e Fran Wengrze se casam

O cantor e compositor Edu Ares e Fran Wengrze oficializaram a união neste fim de semana, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

A celebração teve roda de samba, o tradicional momento do buquê e a presença de nomes conhecidos, além de uma participação especial na cerimônia: a bênção foi conduzida pelo músico e pastor Celinho Cipriano, ex-integrante do grupo Fat Family.

Entre os convidados estavam a apresentadora Renata Miranda, do programa Conectados, da Rádio Florida Brazil, e Lito Nuwance, que participou do casamento como um dos padrinhos.

A música também fez parte da comemoração, inclusive com uma apresentação do próprio noivo, que não deixou de cantar durante a festa.

Com mais de duas décadas de carreira, Edu Ares é autor de músicas como “A Gente É Isso Aí” e “Chocolate Glacê”.

O artista também construiu uma trajetória ligada à divulgação da música brasileira nos Estados Unidos, país onde aconteceu a cerimônia.

Declarações de amor nas redes sociais

Na segunda-feira após o casamento, Edu compartilhou uma declaração para a esposa em seu perfil no Instagram.

A publicação foi acompanhada por uma regravação de “Just the Two of Us”, interpretada pelo próprio cantor, que escolheu a música para acompanhar a mensagem dedicada a Fran.

“Você com certeza é a minha melhor escolha”, escreveu.

A resposta da esposa veio logo abaixo, também em tom de declaração. “Você é o amor da minha vida. Obrigada por me escolher! Te amo!”, comentou Fran.

A troca de mensagens recebeu manifestações de carinho dos seguidores. Entre os comentários deixados na publicação do cantor, uma pessoa escreveu: “Parabéns ao casal do ano”.

Fran mostrou os preparativos para o casamento

Conhecida como a “rainha dos carros”, Fran Wengrze compartilhou nas redes sociais diferentes momentos da preparação para o casamento. Entre os registros estavam sua rotina na academia e os cuidados com a maquiagem para a cerimônia.

A noiva também divulgou uma prévia das fotografias do casamento.

Nas imagens, apareceu usando um vestido branco com cristais, enquanto Edu escolheu um visual composto por chapéu e paletó listrado.

Ao mostrar os primeiros registros, Fran revelou que ainda estava assimilando tudo o que havia vivido durante a celebração. “Eu ainda estou impactada com tudo”, escreveu.

Casamento reuniu música e momentos tradicionais

A cerimônia conduzida por Celinho Cipriano foi um dos momentos que marcaram a união.

Conhecido por sua passagem pelo Fat Family, o músico também atua como pastor e foi responsável pela bênção do casal.

A festa reuniu ainda elementos tradicionais dos casamentos, como o momento do buquê, ao lado de uma roda de samba e da participação musical de Edu Ares.

A apresentação do noivo acrescentou à comemoração uma característica presente em sua trajetória profissional.

Além dos registros da cerimônia, as publicações feitas pelo casal permitiram acompanhar detalhes da celebração, desde a preparação de Fran até as declarações trocadas depois do casamento.



