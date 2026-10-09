Acervo Maracanã Corrida do Futebol Light – Edição Pelé

O Maracanã, palco de um dos momentos mais importantes da carreira de Pelé, receberá uma homenagem diferente ao Rei do Futebol.

No dia 14 de novembro, o estádio carioca será cenário da primeira edição da Corrida do Futebol Light – Edição Pelé, evento que reunirá corredores, torcedores e famílias em uma programação que combina esporte, memória e entretenimento.

A iniciativa é realizada pela Effect Sport, em parceria com a Pelé Brand e patrocínio master da Light.

A escolha do Maracanã tem relação direta com a trajetória do ex-jogador, que marcou seu milésimo gol no estádio em novembro de 1969.

Cinquenta e sete anos depois, o local receberá participantes de diferentes idades para uma experiência que vai além das arquibancadas.

Corrida terá modalidades para adultos e crianças

A programação começa às 16h e contará com percursos de 4 km e 8 km, além de revezamento de 4 km + 4 km.

Para as crianças, haverá provas de 200, 300, 600 e 900 metros, divididas por faixa etária.

A proposta é permitir a participação tanto de atletas experientes quanto de corredores amadores e famílias.

Depois das provas, o público poderá acompanhar shows e ativações de entretenimento.

“Queremos que as pessoas terminem a prova com a sensação de que viveram algo que vai muito além de uma corrida. Escolher o Maracanã para essa primeira edição e ter Pelé como ponto de partida nos permite transformar toda essa história em uma experiência contemporânea, que pode ser vivida por corredores, torcedores e famílias. Queremos criar um evento que tenha significado para quem simplesmente quer estar perto do esporte e fazer parte dessa celebração”, afirma Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.

Legado de Pelé inspira a primeira edição

A Pelé Brand participa da construção do conceito do evento, contribuindo com conteúdos, diretrizes e elementos relacionados à história do jogador.

A intenção é aproximar novas gerações de sua trajetória por meio de uma atividade que une futebol e corrida.

“É muito especial ver o nome de Pelé voltar a um palco tão emblemático como o Maracanã. Esse estádio faz parte da história do futebol brasileiro e também de momentos inesquecíveis da trajetória do Rei. Para nós, que temos a responsabilidade de cuidar e preservar o legado de Pelé, é uma honra ver sua marca associada a iniciativas que mantêm viva essa história e aproximam novas gerações dos valores e da grandeza que ele representa para o Brasil e para o mundo”, afirma Neymar da Silva Santos, representante da Pelé Brand.

A marca também desenvolve projetos e parcerias ligados ao esporte, à cultura e ao entretenimento, incluindo iniciativas com Google Minds e ações relacionadas à presença da marca Pelé na camisa do Santos.

Light patrocina evento no Rio

A realização da prova no período noturno também está relacionada à proposta da Light, patrocinadora master do evento.

A companhia atua em 31 municípios fluminenses, incluindo toda a Região Metropolitana do Rio, e atende aproximadamente 12 milhões de pessoas.

“A Light faz parte da história do Rio de Janeiro há 121 anos e entende que sua atuação vai além do fornecimento de energia. Estar próxima da sociedade também significa apoiar iniciativas que contribuem para o desenvolvimento dos territórios onde estamos presentes. A Corrida do Futebol Light - Edição Pelé reúne esporte, história e lazer. Apoiar esse projeto reforça o nosso compromisso com ações que deixam um legado positivo para todos”, afirma Daniel Mendonça, diretor adjunto de Relações Institucionais da Light.

Com quase 14 mil profissionais diretos e indiretos, a empresa mantém investimentos em tecnologia e monitoramento de sua rede de distribuição.

Effect Sport reúne experiência em eventos esportivos

Responsável pela organização, a Effect Sport atua há mais de 17 anos no marketing esportivo, com trabalhos em live marketing, conteúdo, mídia, branding e negócios ligados ao esporte.

A agência já desenvolveu projetos com marcas como Nike, On, Red Bull, Gatorade e Stanley, além de atuar em iniciativas relacionadas a organizações esportivas como FIFA, NBA, MLB e Conmebol.

Entre os eventos próprios de seu portfólio estão Rei e Rainha do Mar, Meia Maratona do Cristo, Circuito Corridas Maravilhosas, Grangiro e Raia Rápida.

A empresa também desenvolve iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social em eventos esportivos, incluindo inscrições solidárias, doação de alimentos, ações de limpeza de praias, upcycling e medidas relacionadas à redução de impactos ambientais.

Inscrições já estão abertas

As inscrições para a Corrida do Futebol Light – Edição Pelé estão disponíveis na plataforma Ticket Sports, com valores a partir de R$ 70.

Pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência (PcD) têm direito a 50% de desconto. Assessorias esportivas, crews e grupos com mais de dez inscritos podem obter desconto de 10% para os participantes e uma cortesia a cada dez inscrições.

O pagamento pode ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito.

As inscrições seguem até 11 de novembro ou enquanto houver vagas.



