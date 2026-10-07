Acervo Pessoal / Divulgação Karolainy Sandes analisa por que número de seguidores não é suficiente para determinar influência nas redes.

Ter milhões de seguidores já não é suficiente para determinar sozinho o poder de influência de uma personalidade nas redes sociais. Com celebridades, influenciadores e criadores disputando diariamente a atenção do público, fatores como identificação, confiança e engajamento passaram a ganhar importância.

Para Karolainy Sandes de Souza , profissional que atua com comunicação, branding, conteúdo e estratégia digital, esse movimento ajuda a explicar por que as marcas passaram a observar não apenas o tamanho da audiência de uma personalidade, mas principalmente a relação que ela consegue estabelecer com seus seguidores.

A mudança acontece em um ambiente no qual artistas, influenciadores, apresentadores e outras figuras públicas utilizam as próprias redes sociais para conversar diretamente com fãs, mostrar bastidores, apresentar projetos e participar de campanhas publicitárias.

Influência vai além do número de seguidores

Segundo Karolainy, uma comunidade digital não é construída apenas pela frequência das publicações ou pelo alcance de um perfil. É necessário compreender interesses, comportamentos e expectativas das pessoas que acompanham determinado criador.

“Hoje, influência não pode ser analisada apenas pelo número de seguidores. O que realmente fortalece uma personalidade no ambiente digital é a capacidade de criar identificação, estabelecer confiança e fazer com que as pessoas sintam que pertencem àquela comunidade”, afirma Karolainy.

Essa transformação também modifica a maneira como as marcas escolhem seus parceiros. Embora o tamanho da audiência continue sendo considerado, fatores como engajamento, afinidade, credibilidade e relacionamento com os seguidores passaram a ocupar espaço nas estratégias de comunicação.

Uma personalidade pode ser acompanhada pela admiração ao seu trabalho, pelo estilo de vida, pelas opiniões ou pela identificação do público com os conteúdos compartilhados. Esses elementos ajudam a explicar por que perfis com números semelhantes de seguidores podem produzir resultados diferentes.

Por que algumas publis parecem forçadas?

Para Karolainy, uma parceria tende a apresentar melhores resultados quando existe coerência entre a personalidade escolhida, o público que ela alcança e a mensagem que a marca pretende transmitir.

Os próprios seguidores conseguem perceber quando determinada campanha parece distante do conteúdo habitualmente publicado por uma celebridade ou influenciador. Por isso, autenticidade e afinidade passaram a ter peso na preservação da confiança da audiência.

“Quando existe uma conexão verdadeira entre marca, personalidade e público, a comunicação deixa de parecer apenas uma publicidade. A mensagem passa a fazer sentido dentro daquele universo e tem mais possibilidades de gerar relacionamento, reconhecimento e resultados”, destaca.

Outro movimento observado é a busca por relacionamentos mais duradouros. Em vez de ações isoladas, empresas vêm apostando em parcerias contínuas com personalidades que apresentem afinidade com seus valores, produtos e consumidores.

Números contam apenas parte da história

A análise de dados também integra esse processo. Informações relacionadas ao comportamento do público permitem identificar quais conteúdos despertam maior interesse, quais formatos estimulam participação e quais assuntos apresentam maior potencial de conexão.

Com experiência em branding, comunicação, conteúdo e estratégia, Karolainy reúne diferentes perspectivas para analisar tanto a mensagem que uma marca deseja transmitir quanto a maneira como ela pode ser percebida pelas pessoas.

Além do trabalho estratégico, Karolainy atua como escritora e palestrante, abordando temas relacionados à comunicação, marketing, posicionamento e novas economias digitais.

De seguidores para comunidades

Para a especialista, a influência contemporânea deixou de ser medida exclusivamente pelo alcance. Em um cenário no qual celebridades e criadores mantêm contato direto com seus seguidores, transformar visibilidade em confiança, identificação e comunidade tornou-se um dos principais desafios da comunicação digital.

A mudança ajuda a explicar por que duas personalidades com números semelhantes podem exercer níveis diferentes de influência. Mais do que acumular seguidores, a disputa passa pela capacidade de fazer com que a audiência acompanhe, interaja e se identifique com aquilo que é compartilhado.