Acervo Pessoal / Divulgação Brasileiras à frente da Par Ici organizaram jantar da joalheira italiana Cristina Rotondaro em Paris.

A Par Ici, agência criada pelas brasileiras Rafaella Maia e Filippa Paulson em Paris, foi responsável pela organização de um jantar da joalheira italiana Cristina Rotondaro durante a Paris Fashion Week. A ação integrou o movimento da marca de joias de ampliar sua presença no universo da moda. E se aproximar de uma linguagem mais contemporânea, sem deixar de lado elementos que fazem parte de sua identidade.

O encontro reuniu convidados na capital francesa em meio a uma das semanas mais movimentadas do calendário internacional da moda. Para o projeto, Rafaella e Filippa partiram da própria trajetória de Cristina e de características presentes em suas criações para desenvolver uma experiência alinhada ao universo da joalheira.

Acervo Pessoal / Divulgação Brasileiras à frente da Par Ici organizaram jantar da joalheira italiana Cristina Rotondaro em Paris.

A Par Ici atua com brand experience e consultoria criativa, conectando marcas a diferentes mercados e contextos culturais. No trabalho desenvolvido para Cristina, a proposta foi aproximar joalheria, arte, espiritualidade e moda, trazendo para o jantar referências que ajudam a contar a história da marca sob uma perspectiva atual.

Entre elas está “Poesia”, joia apresentada por Cristina na 54ª Bienal de Veneza. A criação reúne uma mensagem gravada em ouro sob o cristal e faz parte de uma produção marcada pela presença de símbolos e significados que ultrapassam o aspecto estético das peças.

A espiritualidade também aparece em outro trabalho de destaque da joalheira. Em 2023, Cristina criou a escultura “Cristo-Sol”, recebida e abençoada pelo papa Francisco. A obra posteriormente inspirou peças que mantêm a relação entre joalheria, arte e fé presente em sua produção.

Acervo Pessoal / Divulgação Brasileiras ampliam atuação em projetos ligados à moda e ao luxo na capital francesa.

Cristina Rotondaro construiu sua trajetória entre diferentes países e possui uma relação de longa data com o universo da joalheria e do luxo. Antes de desenvolver seu trabalho autoral, passou pela Bvlgari e suas criações já foram comercializadas em espaços internacionais como Barneys New York e Harvey Nichols.

A realização do jantar durante a Paris Fashion Week acompanha um novo momento da joalheira, que busca ampliar a circulação de suas peças e fortalecer sua presença internacional. Para a Par Ici, o projeto também reforça a atuação da agência em experiências ligadas aos segmentos de moda e luxo.

Criada por Rafaella Maia e Filippa Paulson, a agência tem sede em Paris e desenvolve projetos para marcas interessadas em estabelecer conexões com diferentes mercados.