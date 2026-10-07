Marcelo Bimbi tem mostrado cada vez mais detalhes de sua rotina de exercícios nas redes sociais. Entre registros de treinos e momentos dedicados aos cuidados com o corpo, o modelo vem chamando atenção dos seguidores pela frequência com que compartilha seu estilo de vida fitness.
Nas publicações, Bimbi aparece praticando musculação e diferentes exercícios, mostrando que a atividade física ocupa espaço importante em seu cotidiano.
Além de exibir os treinos, os conteúdos revelam uma faceta mais ligada ao bem-estar e aos hábitos adotados pelo modelo fora das aparições na televisão.
Treinos ganham espaço nas redes
A rotina fitness passou a aparecer com frequência entre as publicações de Marcelo Bimbi.
Fotos e vídeos mostram momentos de dedicação aos exercícios e aproximam os seguidores dos bastidores de seu dia a dia.
O modelo também utiliza as redes para dividir parte dos cuidados que mantém com o corpo e do compromisso com a prática de atividades físicas.
Sem abandonar os conteúdos ligados à sua vida pessoal e profissional, Bimbi passou a incorporar o universo fitness de maneira mais presente em seus perfis.
Da televisão para uma rotina fitness
Marcelo Bimbi ganhou projeção nacional também por suas participações em realities e programas de entretenimento.
A exposição na televisão fez com que o modelo se tornasse um nome conhecido do público e passasse a integrar o universo das celebridades.
Agora, parte dessa visibilidade também está direcionada à rotina de exercícios. Nas redes sociais, Bimbi mostra uma fase em que musculação, condicionamento físico e bem-estar aparecem com frequência em seu cotidiano.
Os registros ainda permitem que o público acompanhe uma versão diferente daquela conhecida nos programas de entretenimento, agora com os bastidores de sua rotina fitness ganhando espaço diante dos seguidores.