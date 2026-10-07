Acervo Pessoal / Divulgação Marcelo Bimbi compartilha registros de sua rotina de exercícios nas redes sociais.

Marcelo Bimbi tem mostrado cada vez mais detalhes de sua rotina de exercícios nas redes sociais. Entre registros de treinos e momentos dedicados aos cuidados com o corpo, o modelo vem chamando atenção dos seguidores pela frequência com que compartilha seu estilo de vida fitness.

Nas publicações, Bimbi aparece praticando musculação e diferentes exercícios, mostrando que a atividade física ocupa espaço importante em seu cotidiano.

Além de exibir os treinos, os conteúdos revelam uma faceta mais ligada ao bem-estar e aos hábitos adotados pelo modelo fora das aparições na televisão.

Treinos ganham espaço nas redes

A rotina fitness passou a aparecer com frequência entre as publicações de Marcelo Bimbi.

Fotos e vídeos mostram momentos de dedicação aos exercícios e aproximam os seguidores dos bastidores de seu dia a dia.

O modelo também utiliza as redes para dividir parte dos cuidados que mantém com o corpo e do compromisso com a prática de atividades físicas.

Sem abandonar os conteúdos ligados à sua vida pessoal e profissional, Bimbi passou a incorporar o universo fitness de maneira mais presente em seus perfis.

Da televisão para uma rotina fitness

Marcelo Bimbi ganhou projeção nacional também por suas participações em realities e programas de entretenimento.

A exposição na televisão fez com que o modelo se tornasse um nome conhecido do público e passasse a integrar o universo das celebridades.

Agora, parte dessa visibilidade também está direcionada à rotina de exercícios. Nas redes sociais, Bimbi mostra uma fase em que musculação, condicionamento físico e bem-estar aparecem com frequência em seu cotidiano.

Os registros ainda permitem que o público acompanhe uma versão diferente daquela conhecida nos programas de entretenimento, agora com os bastidores de sua rotina fitness ganhando espaço diante dos seguidores.