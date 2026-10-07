Acervo Pessoal / Divulgação Ana Hickmann prestigia leilão beneficente que arrecada mais de R$ 3 milhões para o Instituto Jordana Bombeiro

Ana Hickmann participou de um leilão beneficente que arrecadou mais de R$ 3 milhões em Alphaville. Promovido pelo Instituto Jordana Bombeiro, o evento reuniu cerca de 250 convidados e teve como objetivo levantar recursos para a construção da sede própria da instituição.

O instituto atende aproximadamente 2 mil crianças atípicas e suas famílias. Atualmente, as atividades são realizadas em um imóvel alugado, mas a organização já recebeu a doação de um terreno onde pretende construir a nova estrutura.

Ana esteve entre os nomes conhecidos que participaram da mobilização e falou sobre o envolvimento com a causa.

Acervo Pessoal / Divulgação Ana Hickmann participou de leilão beneficente que arrecadou mais de R$ 3 milhões em Alphaville.

“Foi uma alegria muito grande estar ao lado da Jordana e poder abraçar essa causa tão importante. Quando a gente se une por um propósito maior, conseguimos transformar vidas e ajudar a construir um futuro melhor para tantas crianças e suas famílias. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma com esse projeto e com a realização do sonho da sede própria”, afirma Ana.

Evento reuniu famosos e atletas

Além de Ana Hickmann, a noite contou com a presença do ginasta Diego Hypolito, do cantor MC Kekel e de Edmilson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira.

Outros nomes conhecidos também contribuíram com a iniciativa. O leilão teve 20 lotes formados a partir de doações e parcerias, com apoiadores como Alok, Neymar Jr. e Nicole Bahls.

Ao final da mobilização, mais de R$ 3 milhões foram arrecadados. Segundo a organização, todo o valor será destinado ao projeto da nova sede.

Instituto atende cerca de 2 mil crianças

O Instituto Jordana Bombeiro foi fundado por Jordana Bombeiro, sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e mãe de uma menina autista não verbal.

A iniciativa nasceu a partir da experiência pessoal de Jordana na busca por atendimento para a filha. Ao conhecer as dificuldades enfrentadas por famílias sem condições financeiras de acessar determinados tratamentos e serviços, ela decidiu transformar a própria experiência em um projeto de atendimento.

Atualmente, aproximadamente 2 mil crianças atípicas e suas famílias são alcançadas pelas atividades da instituição.

Nova sede é objetivo da instituição

Com o terreno já doado e os recursos obtidos no leilão, a instituição pretende avançar na construção da sede própria e ampliar a estrutura disponibilizada às famílias.

“Com a nova sede, a expectativa é ampliar e qualificar a estrutura oferecida às crianças e seus familiares, fortalecendo o atendimento e o acolhimento às famílias”, diz Jordana, emocionada com o sucesso da noite.

A arrecadação superior a R$ 3 milhões representa uma nova etapa do projeto, que busca deixar o imóvel alugado e passar a contar com uma estrutura própria para os atendimentos.