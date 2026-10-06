Divulgação Marília Mendonça será homenageada por artistas baianos em show realizado em Salvador.

O repertório de Marília Mendonça ganhará uma homenagem especial em Salvador no próximo dia 8 de outubro. A cantora Maísa Vilaronga reunirá artistas baianos no Terapia Beach, em Pituaçu, para um show dedicado às músicas e ao legado deixado pela artista.

Marcado para começar às 19h, o encontro contará com participações de Malu, Vitor e Diogo, Luana Mattos, Paulo Raio e Alice Moraes. A proposta é reunir diferentes gerações e estilos da música produzida na Bahia em torno das canções que marcaram a carreira de Marília.

O tributo acontece ainda às vésperas da chegada de “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, série documental que revisita a trajetória pessoal e profissional da cantora.

Marília Mendonça segue presente nos palcos

Segundo Maísa, a ideia de realizar a homenagem surgiu também da presença constante das músicas de Marília nos pedidos feitos pelo público durante seus próprios shows.

“Marília cantava sentimentos que todo mundo já viveu em algum momento. É muito difícil ouvir uma música dela e não lembrar de uma pessoa, de uma história ou de uma fase da vida. Não há um show em que eu não receba um pedido para cantar Marília. Essa noite é uma forma de celebrar esse legado ao lado de artistas que também foram atravessados pela obra dela”, destaca.

Cada convidado levará ao palco sua própria interpretação do repertório da cantora.

Malu, que ganhou projeção nacional com “Disco Arranhado”, estará entre as participantes. A dupla Vitor e Diogo, representante da nova geração do sertanejo baiano, também integra o encontro.

Luana Mattos, que já realizou espetáculos dedicados às músicas de Marília Mendonça, o cantor e violeiro Paulo Raio e Alice Moraes, atual vocalista da Banda Levada Louca, completam a programação.

Série revisita trajetória da cantora

A homenagem em Salvador acontece poucos dias antes da estreia de “Marília Mendonça: Sentimento Louco”.

A produção do Prime Video terá uma pré-estreia para convidados na capital baiana em 14 de outubro e chega oficialmente à plataforma no dia 16.

Dirigida por Susanna Lira, a série reúne imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos e parceiros de estrada para revisitar diferentes momentos da vida e da carreira de Marília Mendonça.

Durante o tributo do dia 8, também estão previstas ações e sorteios de ingressos para a sessão de pré-lançamento da produção em Salvador.

Legado permanece na música

As canções de Marília continuam presentes no repertório de diferentes artistas e são revisitadas em shows, projetos e homenagens desde a morte da cantora, em 2021.

Conhecida por transformar términos, traições, amores e desilusões em músicas que conquistaram o público, a artista se tornou um dos principais nomes do sertanejo brasileiro.

Em Salvador, a homenagem pretende justamente colocar esse repertório novamente no palco, agora nas vozes de artistas de diferentes vertentes da música baiana.