Uma música produzida no Brasil já não precisa necessariamente fazer sucesso por aqui antes de conquistar ouvintes do outro lado do mundo. Com plataformas digitais, redes sociais e algoritmos capazes de atravessar fronteiras em segundos, alguns hits passaram a percorrer justamente o caminho inverso.
O Brazilian Phonk é um dos exemplos desse movimento. A sonoridade, que mistura elementos brasileiros ao phonk e à música eletrônica, ganhou força em mercados internacionais e passou a circular em países como Estados Unidos, Alemanha, Rússia e México.
Quem acompanhou essa expansão de perto foi Ionathan Palatnik, empresário que atua entre direitos autorais, gestão artística e novos negócios da indústria musical.
À frente da VYRUS, Ionathan apostou no segmento quando essa sonoridade começava a chamar atenção principalmente fora do país. A empresa passou a trabalhar com produção, distribuição e aquisição de catálogos ligados ao gênero.
Atualmente, o catálogo da companhia acumula bilhões de streams. Mais de dez músicas já chegaram ao Top 50 do Spotify Brasil, enquanto outras apareceram em charts de diferentes mercados internacionais.
Quando o hit brasileiro estoura primeiro lá fora
O crescimento do Brazilian Phonk ajuda a mostrar como as plataformas mudaram a geografia dos hits. Se antes a projeção internacional costumava surgir depois da consolidação no mercado nacional, hoje uma faixa pode encontrar seu primeiro grande público a milhares de quilômetros de onde foi produzida.
Vídeos em redes sociais, playlists e sistemas de recomendação ajudam uma mesma música a circular simultaneamente entre públicos de diferentes países. Nesse cenário, a nacionalidade do artista deixa de determinar onde uma faixa precisa começar a fazer sucesso.
A trajetória de Ionathan na música também começou longe dos palcos. Formado em Direito, ele entrou no setor olhando justamente para os bastidores: contratos, propriedade intelectual, direitos autorais e relações comerciais.
“Eu acredito em valores simples: clareza, parceria, palavra empenhada. Me considero old school, e isso parece ser muito disruptivo hoje em dia”, afirmou Palatnik à COOL Magazine.
Aos 31 anos, o empresário está à frente de três operações ligadas a diferentes áreas da indústria musical: VYRUS, ObraDigital e CAPITAL.
Fundada em 2022, a ObraDigital atua na gestão de direitos autorais e reúne mais de 600 autores e 10 mil obras em seu catálogo. Já a CAPITAL funciona como uma gravadora boutique voltada ao desenvolvimento e à gestão de artistas, trabalhando áreas como repertório, posicionamento, conteúdo e estratégia de carreira.
Em 2026, a CAPITAL firmou uma parceria com a Warner Music Brasil, conectando sua estrutura independente à distribuição da companhia fonográfica.
Uma nova lógica para a música brasileira
A expansão internacional do Brazilian Phonk acontece em paralelo ao fortalecimento de estruturas independentes dentro da indústria. Artistas e produtores passaram a ter mais caminhos para distribuir músicas, alcançar novos públicos e identificar rapidamente onde determinada faixa está encontrando audiência.
Em artigo publicado na Billboard Brasil, Ionathan abordou justamente o crescimento da música independente e a necessidade de uma nova geração de empresários capaz de “resolver a dor desses artistas de forma profissional”.
O Brazilian Phonk representa, na prática, uma das mudanças provocadas por essa nova configuração. Uma música criada no Brasil pode viralizar em outro continente, construir uma audiência internacional e somente depois ganhar maior atenção do público brasileiro.
Mais do que revelar um novo gênero em ascensão, o fenômeno mostra uma mudança na própria rota da música nacional. Em tempos de plataformas globais, o próximo hit brasileiro não precisa necessariamente começar sua história no Brasil.