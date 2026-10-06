Acervo pessoal Ionathan Palatnik acompanha a expansão internacional do Brazilian Phonk e as mudanças na circulação global da música brasileira.

Uma música produzida no Brasil já não precisa necessariamente fazer sucesso por aqui antes de conquistar ouvintes do outro lado do mundo. Com plataformas digitais, redes sociais e algoritmos capazes de atravessar fronteiras em segundos, alguns hits passaram a percorrer justamente o caminho inverso.

O Brazilian Phonk é um dos exemplos desse movimento. A sonoridade, que mistura elementos brasileiros ao phonk e à música eletrônica, ganhou força em mercados internacionais e passou a circular em países como Estados Unidos, Alemanha, Rússia e México.

Quem acompanhou essa expansão de perto foi Ionathan Palatnik, empresário que atua entre direitos autorais, gestão artística e novos negócios da indústria musical.

À frente da VYRUS, Ionathan apostou no segmento quando essa sonoridade começava a chamar atenção principalmente fora do país. A empresa passou a trabalhar com produção, distribuição e aquisição de catálogos ligados ao gênero.

Atualmente, o catálogo da companhia acumula bilhões de streams. Mais de dez músicas já chegaram ao Top 50 do Spotify Brasil, enquanto outras apareceram em charts de diferentes mercados internacionais.

Quando o hit brasileiro estoura primeiro lá fora

O crescimento do Brazilian Phonk ajuda a mostrar como as plataformas mudaram a geografia dos hits. Se antes a projeção internacional costumava surgir depois da consolidação no mercado nacional, hoje uma faixa pode encontrar seu primeiro grande público a milhares de quilômetros de onde foi produzida.

Vídeos em redes sociais, playlists e sistemas de recomendação ajudam uma mesma música a circular simultaneamente entre públicos de diferentes países. Nesse cenário, a nacionalidade do artista deixa de determinar onde uma faixa precisa começar a fazer sucesso.

A trajetória de Ionathan na música também começou longe dos palcos. Formado em Direito, ele entrou no setor olhando justamente para os bastidores: contratos, propriedade intelectual, direitos autorais e relações comerciais.

“Eu acredito em valores simples: clareza, parceria, palavra empenhada. Me considero old school, e isso parece ser muito disruptivo hoje em dia”, afirmou Palatnik à COOL Magazine.

Aos 31 anos, o empresário está à frente de três operações ligadas a diferentes áreas da indústria musical: VYRUS, ObraDigital e CAPITAL.

Fundada em 2022, a ObraDigital atua na gestão de direitos autorais e reúne mais de 600 autores e 10 mil obras em seu catálogo. Já a CAPITAL funciona como uma gravadora boutique voltada ao desenvolvimento e à gestão de artistas, trabalhando áreas como repertório, posicionamento, conteúdo e estratégia de carreira.

Em 2026, a CAPITAL firmou uma parceria com a Warner Music Brasil, conectando sua estrutura independente à distribuição da companhia fonográfica.

Uma nova lógica para a música brasileira

A expansão internacional do Brazilian Phonk acontece em paralelo ao fortalecimento de estruturas independentes dentro da indústria. Artistas e produtores passaram a ter mais caminhos para distribuir músicas, alcançar novos públicos e identificar rapidamente onde determinada faixa está encontrando audiência.

Em artigo publicado na Billboard Brasil, Ionathan abordou justamente o crescimento da música independente e a necessidade de uma nova geração de empresários capaz de “resolver a dor desses artistas de forma profissional”.

O Brazilian Phonk representa, na prática, uma das mudanças provocadas por essa nova configuração. Uma música criada no Brasil pode viralizar em outro continente, construir uma audiência internacional e somente depois ganhar maior atenção do público brasileiro.

Mais do que revelar um novo gênero em ascensão, o fenômeno mostra uma mudança na própria rota da música nacional. Em tempos de plataformas globais, o próximo hit brasileiro não precisa necessariamente começar sua história no Brasil.