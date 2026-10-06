Acervo Pessoal / Divulgação Divino & Donizete celebram 50 anos de carreira com o terceiro EP do projeto comemorativo.

Cinco décadas de música sertaneja ganham um novo capítulo na carreira de Divino & Donizete. A dupla lançou o terceiro EP do projeto “Ontem, Hoje e Sempre! 50 Anos”, criado para celebrar sua trajetória e revisitar músicas que marcaram diferentes momentos da carreira.

O novo trabalho, lançado em parceria com a Radar Records , reúne quatro faixas e aposta também no encontro de gerações. Artistas mais jovens dividem as gravações com Divino & Donizete, criando novas interpretações para canções ligadas às raízes do sertanejo.

Encontro de gerações

Entre as participações estão Juliana Andrade & Cleiton Torres, que cantam “Tributo a Goiás” ao lado da dupla.

Lívia & Lavínia participam de “Saudade de Um Grande Amor”, enquanto Onaldo Filho aparece em “Fim da Picada”. Completando o EP, Caio Marques divide com Divino & Donizete a interpretação de “Amargurado”.

Os encontros fazem parte da proposta do projeto de aproximar diferentes gerações da música sertaneja sem abandonar a identidade construída pela dupla ao longo dos últimos 50 anos.

50 anos de música sertaneja

“Ontem, Hoje e Sempre! 50 Anos” foi pensado como uma celebração da trajetória de Divino & Donizete, mas também como uma forma de apresentar esse repertório a novos públicos.

Em vez de olhar apenas para o passado, o projeto combina memória e novas parcerias. A cada lançamento, a dupla revisita sua história acompanhada por artistas de diferentes momentos do gênero.

O terceiro EP dá continuidade a essa proposta com quatro novas gravações e amplia a comemoração das cinco décadas de carreira.

Ao lado das novas gerações, Divino & Donizete mantêm no repertório elementos ligados ao sertanejo tradicional e transformam o aniversário de carreira em uma sequência de encontros musicais.