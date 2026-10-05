Reprodução Instagram Karen Lopes é confirmada como musa da Grande Rio e chegará ao 11º desfile pela escola em 2027.

Karen Lopes está confirmada como musa da Grande Rio para o Carnaval 2027. A escola anunciou a renovação nesta segunda-feira (5), ao revelar mais um dos nomes que estarão na Marquês de Sapucaí no próximo desfile.

A confirmação marca a continuidade de uma longa relação entre Karen e a agremiação de Duque de Caxias. Em 2027, ela chegará ao seu 11º ano desfilando pela Grande Rio.

“São 11 anos de uma história muito especial. Vivi momentos inesquecíveis, aprendi muito dentro da Grande Rio e sou muito feliz e grata por tudo que a escola representa na minha vida. Poder continuar fazendo parte dessa história é uma alegria enorme”, afirma Karen.

Grande Rio terá time de famosas

Karen fará parte de um grupo de musas que reúne nomes conhecidos do público. A atriz e ex-BBB Alane Dias, Mariana Goldfarb, Adriana Bombom, Santinha e Bruna Gonçalves também estão confirmadas para o Carnaval 2027.

A presença de Karen, no entanto, carrega uma relação de mais de uma década com a escola. Ao longo dos últimos anos, ela acompanhou diferentes momentos da Grande Rio e construiu parte de sua própria trajetória no Carnaval dentro da agremiação.

Anitta estreia como rainha de bateria

Outra novidade da Grande Rio para 2027 estará à frente dos ritmistas. Anitta fará sua estreia como rainha de bateria da escola na Marquês de Sapucaí.

A cantora assume o posto ocupado por Virginia Fonseca no Carnaval anterior, marcando uma mudança em uma das posições de maior visibilidade da agremiação.

Com a confirmação de Karen e um elenco que reúne diferentes personalidades, a Grande Rio começa a definir o time que levará para a avenida no próximo Carnaval.