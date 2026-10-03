Acervo pessoal Louis Madeira explica como tecnologia e trabalho de campo ajudam geólogos a investigar o que existe no subsolo.

O que existe a dezenas ou até centenas de metros debaixo dos nossos pés? Antes que uma área seja considerada promissora para a exploração mineral, geólogos precisam investigar um território que, na maior parte das vezes, não pode ser observado diretamente.

Rochas encontradas na superfície, mapas, equipamentos, dados geofísicos e amostras retiradas do subsolo funcionam como peças de um grande quebra-cabeça. Quando essas informações são reunidas, ajudam os profissionais a construir uma espécie de retrato do que pode existir nas profundezas da Terra.

O geólogo Louis Henrique Lisboa Madeira, que reúne aproximadamente cinco anos de experiência em exploração mineral, explica que a tecnologia ampliou consideravelmente essa capacidade de investigação. Ainda assim, computadores e equipamentos não fazem todo o trabalho sozinhos.

É preciso interpretar cada pista dentro das características geológicas da região estudada.

Como enxergar o que está debaixo da terra?

A investigação pode começar justamente pelo que está visível.

Durante o trabalho de campo, geólogos observam tipos de rocha, estruturas e características do terreno. As informações são registradas e posteriormente podem ser comparadas com aquelas obtidas por outras ferramentas.

Louis atua, entre outras frentes, com mapeamento geológico-estrutural. Na prática, esse tipo de trabalho ajuda a compreender como as rochas estão distribuídas e quais processos podem ter ocorrido naquela região ao longo do tempo.

Mas observar a superfície conta apenas uma parte da história.

Para descobrir o que acontece em profundidade, os profissionais precisam recorrer a outras técnicas.

Amostras trazem o subsolo para a superfície

Uma delas é a sondagem diamantada.

O procedimento permite retirar do subsolo amostras cilíndricas de rocha conhecidas como testemunhos. O material pode vir de profundidades que seriam impossíveis de observar diretamente a partir da superfície.

É quase como retirar uma pequena amostra da história geológica escondida debaixo da terra.

Louis acumula experiência no acompanhamento desse tipo de sondagem e na análise das informações produzidas durante as campanhas de exploração.

Os testemunhos permitem observar características das rochas em profundidade e comparar aquilo que foi encontrado com as hipóteses construídas anteriormente pelos profissionais.

Cada nova amostra acrescenta uma peça ao quebra-cabeça.

Tecnologia funciona como um “raio-X” da Terra?

Outra ferramenta utilizada pelos profissionais é a geofísica.

Métodos como magnetometria, eletrorresistividade e gamaespectrometria ajudam a investigar diferentes propriedades físicas dos materiais presentes no subsolo.

Embora a comparação com um “raio-X” ajude a visualizar a ideia, o funcionamento é diferente. Os equipamentos não entregam simplesmente uma fotografia pronta daquilo que está escondido.

Eles produzem informações que podem indicar diferenças e anomalias em determinada região. Depois, cabe aos profissionais comparar esses resultados com mapas, amostras, sondagens e outras informações disponíveis.

Por isso, identificar uma anomalia não significa automaticamente encontrar um depósito mineral.

É justamente nesse ponto que conhecimento e tecnologia precisam trabalhar juntos.

Encontrar uma pista não significa encontrar um tesouro

A imagem de alguém procurando riquezas escondidas debaixo da terra pode parecer coisa de filme, mas a exploração mineral real envolve uma sequência muito mais longa de investigação.

Uma informação interessante encontrada em um levantamento pode levar a novos estudos. Esses estudos podem orientar uma sondagem, que posteriormente poderá confirmar ou contrariar as hipóteses iniciais.

Louis já participou de projetos relacionados a minério de ferro e depósitos polimetálicos, além de atividades envolvendo mapeamento, sondagens e geofísica.

A experiência mostra que nenhuma informação deve ser observada de maneira isolada.

Uma característica identificada na superfície pode ganhar outro significado quando comparada a uma amostra retirada em profundidade ou a uma alteração registrada por um levantamento geofísico.

Até os dados precisam ser investigados

Com tanta tecnologia envolvida, outro desafio aparece nos bastidores: garantir que as informações utilizadas sejam confiáveis.

Campanhas de exploração podem produzir grandes quantidades de dados. Se alguma etapa apresentar problemas, as interpretações seguintes também podem ser prejudicadas.

Por isso, procedimentos de controle e garantia da qualidade, conhecidos pela sigla QA/QC, fazem parte desse trabalho.

Louis também reúne experiência nessa área e acompanha como a origem e a consistência das informações podem interferir nas decisões tomadas durante uma investigação.

Na prática, não basta acumular números, mapas e resultados. É necessário entender como cada informação foi obtida e se ela possui qualidade suficiente para ser utilizada.

Tecnologia substitui o geólogo?

Mesmo com mapas digitais, softwares, sondagens e equipamentos capazes de produzir cada vez mais informações sobre o subsolo, a observação humana continua ocupando um espaço importante.

Os equipamentos ajudam a encontrar pistas. Os dados ajudam a construir hipóteses. Mas alguém ainda precisa relacionar todas essas informações e compreender o contexto geológico em que foram encontradas.

É por isso que a profissão passou a reunir conhecimentos cada vez mais integrados.

Para Louis, a evolução tecnológica não elimina o trabalho de campo. Pelo contrário: faz com que aquilo que o geólogo observa na superfície possa ser comparado a um conjunto muito maior de informações.

No fim, descobrir o que existe sob nossos pés está longe de depender de uma única máquina. É a combinação entre pistas encontradas na superfície, amostras retiradas das profundezas, tecnologia e interpretação que ajuda os profissionais a revelar uma parte do planeta que permanece escondida dos nossos olhos.