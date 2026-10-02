Acervo pessoal Tatiane Garcia fala sobre dívidas e o medo de perder patrimônio durante participação no “Arte de Vencer”.

Dívidas, medo de perder aquilo que levou anos para conquistar e a dificuldade de admitir que a vida financeira saiu do controle. Tatiane Garcia levou esses assuntos para uma conversa no podcast “Arte de Vencer”, apresentado pelo empresário Cláudio Gonçalves.

Especialista em reestruturação de passivos, a advogada participou de uma gravação nos estúdios da Streambox Studio, em São Paulo, e falou sobre uma realidade que atualmente alcança milhões de brasileiros: o endividamento.

Mais do que discutir números, Tatiane chamou atenção para um aspecto menos falado do problema. Segundo ela, vergonha e medo podem fazer com que muita gente evite olhar para as próprias dívidas até que a situação fique ainda mais difícil.

“O primeiro passo para estancar o endividamento é encarar a dor de frente e compreender que a falta de educação financeira e jurídica coloca o patrimônio em risco crescente”, enfatizou a Dra. Tatiane Garcia.

Quando a dívida vira um problema emocional

Falar sobre dinheiro nem sempre é fácil, principalmente quando as contas deixam de fechar.

Na entrevista, Tatiane aborda justamente o momento em que uma dificuldade financeira começa a interferir em outras áreas da vida. A tendência de esconder o problema ou adiar decisões, segundo a especialista, pode diminuir as alternativas disponíveis para quem precisa reorganizar as finanças.

O assunto ganha dimensão diante dos números. Dados apresentados no material do programa apontam que 82% das famílias brasileiras declararam possuir dívidas a vencer em agosto de 2026, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O cenário inclui desde compromissos financeiros administráveis até situações em que a inadimplência acaba chegando à Justiça.

Medo de perder o patrimônio

Um dos momentos da conversa é dedicado justamente a uma preocupação comum entre pessoas endividadas: a possibilidade de perder bens.

Tatiane explica que a digitalização do Judiciário ampliou os recursos disponíveis para localizar ativos dentro de processos judiciais. Isso não significa, entretanto, que ter uma dívida resulte automaticamente na perda de uma casa, carro ou dinheiro em conta.

Existem etapas processuais, direito de defesa e bens protegidos pela legislação. Ainda assim, a especialista acredita que ignorar o problema não é uma boa estratégia.

“Ninguém precisa esperar a expropriação de seu patrimônio para reagir; o ideal é buscar a renegociação e auditar as dívidas antes que o processo atinja fases críticas”, explicou a Dra. Tatiane.

É possível sair do ciclo das dívidas?

Para Tatiane, o caminho começa por descobrir exatamente quanto se deve e entender as condições de cada compromisso financeiro.

Contratos, juros, renda disponível e capacidade de pagamento precisam ser colocados na mesa antes de uma renegociação. Dependendo da situação, também pode ser necessário buscar orientação profissional.

A especialista reforça ainda que qualquer tentativa de proteção patrimonial deve acontecer dentro da legislação.

“O Judiciário possui meios robustos de rastreamento patrimonial, o que exige que a atuação seja preventiva, técnica e transparente”, reforçou a advogada.

A participação de Tatiane Garcia no “Arte de Vencer” transforma, assim, um assunto normalmente cercado por números e termos jurídicos em uma conversa sobre uma situação presente na vida de milhões de pessoas.

Apresentado por Cláudio Gonçalves, o episódio com a especialista tem previsão de chegar às plataformas digitais nas próximas semanas.