Divulgação Marília Tavares revisita “Palavras de Perdão”, hit que ultrapassa 139 milhões de visualizações no YouTube.

Marília Tavares voltou a uma das músicas mais importantes de sua trajetória para apresentá-la de um jeito diferente. A cantora participa do projeto “Elas Com Elas” e escolheu “Palavras de Perdão”, sucesso que ultrapassa 139 milhões de visualizações no YouTube, para ganhar uma nova versão marcada pelo brega.

A escolha não acontece por acaso. Entre as músicas lançadas pela artista, “Palavras de Perdão” ocupa um lugar especial: além de ter se tornado um dos principais sucessos de sua carreira, é atualmente a faixa de Marília com maior número de visualizações na plataforma.

Agora, em vez de simplesmente repetir a fórmula que ajudou a popularizar a canção, a cantora decidiu mexer justamente na identidade sonora do hit.

De hit a nova versão

Na releitura preparada para o “Elas Com Elas”, “Palavras de Perdão” mantém a composição que o público já conhece, mas passa a explorar elementos característicos do brega.

A proposta cria um contraste entre a memória que os fãs têm da gravação original e a nova sonoridade escolhida para a faixa. A música que ajudou a projetar o repertório de Marília passa, assim, a representar também uma nova fase de suas experimentações musicais.

A estratégia de revisitar uma canção já consolidada também permite que a artista apresente o sucesso para públicos ligados a outras sonoridades, sem abandonar a identidade da composição original.

139 milhões de visualizações

O tamanho de “Palavras de Perdão” dentro da discografia de Marília aparece principalmente nos números.

O videoclipe da gravação original já ultrapassou 139 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se o conteúdo musical mais assistido da cantora na plataforma.

O desempenho coloca a faixa em uma posição diferente dentro de seu repertório. Em vez de escolher uma música menos conhecida para apresentar novamente ao público, Marília decidiu justamente revisitar aquela que já alcançou sua maior audiência no YouTube.

A nova versão passa, portanto, pelo desafio de apresentar outra identidade para uma música que milhões de pessoas já conhecem em sua gravação original.

Marília Tavares aposta no brega

A mudança de sonoridade também chama atenção por mostrar Marília fora de uma reprodução literal daquilo que já funcionou.

Ao incorporar elementos do brega, a cantora amplia as possibilidades de interpretação da faixa e explora outra maneira de apresentar uma história que permanece a mesma na letra.

A releitura reforça ainda a versatilidade buscada pela artista ao transitar por diferentes referências musicais e experimentar novas roupagens para o próprio repertório.

No “Elas Com Elas”, essa transformação ganha espaço dentro de uma proposta dedicada justamente às vozes femininas e a novas interpretações de músicas marcantes.

“Elas Com Elas”

O projeto reúne artistas femininas em releituras de canções que tiveram importância em suas trajetórias. No caso de Marília, a escolha de “Palavras de Perdão” conecta diretamente o novo trabalho a um dos momentos de maior alcance de sua carreira.

Mais do que recuperar um sucesso, a cantora apresenta a faixa sob outra perspectiva musical, anos depois de a gravação original conquistar espaço entre o público.

A nova versão de “Palavras de Perdão” já está disponível nas plataformas digitais e também ganha conteúdos especiais nas redes sociais ligados ao projeto.