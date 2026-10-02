Reprodução Instagram Malu Lazari acompanha a temporada de moda em Paris e destaca a relação entre figurino e atuação

Malu Lazari desembarcou em Paris para acompanhar de perto a Semana de Moda, um dos principais eventos do calendário fashion internacional. Em meio a desfiles, apresentações e encontros da temporada, a atriz aproveita a passagem pela capital francesa para observar um universo que também se conecta diretamente ao seu trabalho diante das câmeras.

Com trabalhos na televisão, Malu interpretou Diana em “Malhação — Toda Forma de Amar”, entre 2019 e 2020, além de integrar o elenco de “As Aventuras de Poliana” e “A Rainha da Pérsia”.

Para a atriz, a moda vai além da escolha de roupas ou da construção de uma imagem fora das telas. Figurinos também podem ajudar a apresentar características, comportamentos e até momentos específicos vividos por um personagem.

“A moda é uma ferramenta muito importante dentro da minha carreira como atriz. Ela ajuda muito na construção de um personagem, porque a forma como ele se veste também conta uma história, revela personalidade e pode potencializar aquilo que quero transmitir. Acho fascinante poder usar a moda também como parte desse processo criativo”, afirma Malu.

Entre moda e atuação

A passagem por Paris aproxima justamente esses dois universos. Durante a temporada, a capital francesa recebe grandes grifes, estilistas, celebridades e profissionais da indústria para uma agenda de desfiles, apresentações e eventos.

Para Malu, acompanhar essa movimentação também representa uma oportunidade de ampliar referências que podem ser levadas para seu trabalho artístico.

“Paris é muito especial para mim. É uma das semanas de moda mais concorridas e é impressionante acompanhar de perto toda essa movimentação. São dezenas de eventos acontecendo, marcas apresentando suas novas coleções e pessoas do mundo inteiro reunidas aqui. É uma experiência muito rica, não só pela moda, mas por tudo que envolve criatividade, arte e troca”, conta.

A experiência reforça uma relação que a atriz já observa em sua trajetória: assim como interpretação, cenário e roteiro ajudam a contar uma história, a maneira como um personagem se apresenta visualmente também pode contribuir para a narrativa.

Em Paris, essa conexão ganha um cenário privilegiado. Enquanto acompanha algumas das principais movimentações da temporada internacional, Malu também reúne novas referências de moda, imagem e expressão para os próximos capítulos de sua carreira.