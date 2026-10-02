Reprodução Instagram Gigi Monteiro revela que já conversou por telefone com Carolina Ferraz e deseja felicidade ao novo casal.

Gigi Monteiro falou pela primeira vez sobre o relacionamento de Carolina Ferraz com Carlos Moreira Lima, com quem foi casada por quase 20 anos. Em conversa exclusiva com o colunista Marcelo Bandeira, do portal “Uai”, durante um evento em São Paulo, a apresentadora e fotógrafa tratou a nova relação com tranquilidade e desejou sorte ao casal.

Gigi também revelou que já teve um breve contato por telefone com Carolina. A aproximação acontece após o novo relacionamento da atriz colocar novamente o nome da apresentadora em evidência.

A história veio a público depois que Carolina compartilhou registros de uma viagem de dez dias pela Sardenha e pela Córsega, na Itália. Nas imagens, a atriz aparecia acompanhada de um homem cuja identidade inicialmente não havia revelado.

Em 10 de setembro, a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, informou que o acompanhante era o advogado Carlos Moreira Lima, de 63 anos. Com a identificação, o antigo casamento dele com Gigi voltou a repercutir, especialmente depois que ela deixou um comentário em uma das publicações.

Gigi Monteiro e Carlos viveram uma união de quase duas décadas e são pais de Pedro, de 18 anos. A separação aconteceu durante a pandemia. A apresentadora prefere não entrar em detalhes sobre o fim do relacionamento.

Já Carolina Ferraz estava publicamente solteira desde o término do relacionamento com o médico Marcelo Marins, pai de sua filha caçula. Até o momento, a atriz tem mantido discrição sobre os detalhes do novo romance.

Ao comentar a relação do ex-marido, Gigi demonstrou não guardar desconforto com a nova fase de Carlos e afirmou torcer para que os dois sejam felizes.