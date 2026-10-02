Divulgação Brasil e China se unem em animação sobre música brasileira

Brasil e China se encontram pela primeira vez em uma coprodução de animação que coloca a música e a cultura brasileiras no centro da história. “Ho-Ho e o Som do Brasil”, parceria entre Amorim Filmes, LC Barreto e CCTV Animation Group, do China Media Group, terá seu primeiro episódio completo exibido no Brasil no próximo dia 5 de outubro.

A apresentação acontece no RioMarket, durante o Festival do Rio, no Armazém da Utopia, e marca o pré-lançamento de um projeto que nasceu a partir de um convite feito ao diretor João Amorim e também carrega um dos desejos de Luiz Carlos Barreto para o audiovisual brasileiro.

A ideia era desenvolver obras de animação capazes de apresentar elementos da identidade nacional para novas gerações e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance da cultura brasileira no mercado internacional.

Um projeto entre Brasil e China

“Ho-Ho e o Som do Brasil” transforma a música em uma ponte entre os dois países. A série apresenta um universo original de personagens e histórias enquanto percorre referências da cultura e dos sons brasileiros.

A produção reúne equipes brasileiras e chinesas e integra as iniciativas oficiais do Ano Cultural Brasil–China 2026.

O projeto conta ainda com patrocínio do BNDES e apoio institucional do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A parceria também representa a concretização de uma ideia ligada a Luiz Carlos Barreto, um dos nomes mais importantes da história do audiovisual brasileiro, a partir da criação de João Amorim e do desenvolvimento realizado pela Amorim Filmes com as equipes envolvidas na coprodução.

Animação já tem quatro temporadas e filme previstos

A apresentação no Festival do Rio será apenas o primeiro passo da produção no país.

Depois do pré-lançamento no RioMarket, a previsão é que “Ho-Ho e o Som do Brasil” chegue à TV Cultura em novembro de 2026.

O projeto também já nasce com planos de continuidade. Estão previstas quatro temporadas e um longa-metragem, ampliando o universo desenvolvido pela coprodução entre Brasil e China.

A proposta é fazer com que personagens, histórias e, principalmente, a música funcionem como portas de entrada para diferentes aspectos da cultura brasileira.

Primeiro episódio será exibido no Festival do Rio

O público presente no RioMarket poderá assistir ao primeiro episódio completo no dia 5 de outubro, às 17h30, na Sala 3 do Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro.

Além da exibição, a programação contará com uma conversa com integrantes da equipe criativa do projeto.

A sessão funciona como pré-lançamento da animação antes de sua chegada à televisão e apresenta ao público brasileiro o resultado da parceria internacional construída em torno de um objetivo em comum: levar sons e elementos da cultura do Brasil a novas audiências.

Serviço

“Ho-Ho e o Som do Brasil” no RioMarket

Data: 5 de outubro de 2026, às 17h30

Local: Sala 3, Armazém da Utopia, Orla Conde, Armazém 6, Cais do Porto, Rio de Janeiro

Programação: exibição do primeiro episódio e conversa com a equipe criativa

Acesso: mediante credenciamento ao RioMarket