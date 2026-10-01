Divulgação Rafaella Maia e Filippa Paulson

A Paris Fashion Week de moda feminina movimenta a capital francesa entre 28 de setembro e 6 de outubro, reunindo desfiles, apresentações e eventos ligados à indústria global.

É durante a programação da semana de moda que, no dia 29 de setembro, as brasileiras Rafaella Maia e Filippa Paulson apresentaram oficialmente a Par Ici, nova agência voltada à conexão entre marcas, moda, luxo e cultura internacional.

O evento marcou a apresentação da agência em Paris e aconteceu no segundo dia da Paris Fashion Week, período em que profissionais, marcas, criadores e outros nomes ligados ao setor estão reunidos na cidade.

Segundo as sócias, a Par Ici é uma agência de brand experience e consultoria criativa criada para auxiliar marcas interessadas em entrar ou ampliar sua presença em diferentes mercados.

Com sede em Paris e atuação internacional, a Par Ici trabalha principalmente com empresas dos segmentos de moda, beleza, luxo, hospitalidade, design e lifestyle. Paris, Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as cidades contempladas pela proposta.

“A moda é um mercado construído também a partir de relações, repertório e entendimento de cada cidade. Estar em Paris nos permite acompanhar de perto essas movimentações e entender como uma marca pode entrar nesse universo de uma forma coerente com sua identidade”, afirma Rafaella.

Uma agência criada por brasileiras em Paris

O nome escolhido para a empresa traduz parte da proposta.

Em francês, Par Ici significa “por aqui” e faz referência à ideia de conduzir marcas por lugares, conexões e oportunidades que podem não ser facilmente acessíveis para quem chega a uma nova cidade.

“Acreditamos que marcas se tornam relevantes em novos mercados quando participam da cultura e não apenas aparecem nela. Para isso, é preciso compreender o contexto, as pessoas e a forma como aquela cidade se movimenta”, explica Filippa.

As duas fundadoras chegaram à Par Ici a partir de trajetórias profissionais diferentes.

Rafaella atua há mais de cinco anos no mercado de moda, relações públicas e influência.

Publicitária de formação, trabalhou nos bastidores de agências e consultorias e também como criadora de conteúdo.

Ao longo desse período, desenvolveu uma rede de relacionamentos entre Paris e São Paulo e passou a acompanhar de perto diferentes frentes da indústria da moda.

Filippa traz para a empresa uma trajetória ligada à estratégia e à construção de marcas.

Durante cinco anos, trabalhou em uma startup de inteligência artificial e cursou em Paris um MBA com foco em Strategic Brand Management & Strategy.

Sua experiência reúne branding, inovação, comportamento do consumidor e desenvolvimento de marcas.

Radicadas em Paris há mais de dois anos e fluentes em quatro idiomas, as brasileiras construíram uma rede que reúne criadores, marcas, espaços, parceiros e comunidades criativas em diferentes cidades.

Como a Par Ici trabalha

Um dos pilares da agência é o conceito de cultural curation, uma curadoria estratégica de pessoas, lugares e oportunidades de acordo com o contexto cultural no qual determinada marca pretende entrar.

A Par Ici atua com brand experiences e ativações de marca, eventos e experiências exclusivas, direção criativa, estratégia de branding e consultoria cultural para expansão internacional.

Divulgação Rafaella Maia e Filippa Paulson





O trabalho também envolve curadoria de convidados, influenciadores e criadores de conteúdo, desenvolvimento de colaborações entre marcas e produção dos projetos desde a criação do conceito até a execução.

Para Rafaella, compreender o circuito local é parte importante desse processo.

“Não é simplesmente escolher um lugar bonito ou reunir uma lista de convidados. Existe uma leitura de quem faz sentido para aquela marca, de onde ela deveria estar e de como criar uma experiência que converse com as pessoas que queremos alcançar”, diz.

A proposta coloca a Par Ici em uma posição híbrida entre consultoria de branding, agência criativa e agência de experiências.

A intenção é reunir planejamento e execução local dentro do mesmo projeto, especialmente quando uma empresa pretende chegar a uma cidade ou país onde ainda não possui uma rede estabelecida.

As pessoas, os lugares e o momento certo

Outro conceito adotado pela Par Ici é the people who know.

Para as fundadoras, entrar em um novo mercado envolve identificar os lugares certos, as pessoas que dialogam com determinada marca e o momento adequado para estabelecer essas conexões.

Esse acesso não se limita a uma agenda de contatos.

A proposta envolve conhecer comunidades criativas, comportamentos, tendências locais e códigos culturais capazes de interferir na maneira como uma empresa será percebida.

“Nós sabemos onde uma marca deve estar, com quem ela deve estar e como ela deve aparecer”, afirmam Rafaella e Filippa.

Paris como ponto de partida

A escolha de Paris como sede acompanha a própria trajetória das fundadoras e coloca a agência próxima a setores como moda, luxo, arte, gastronomia e design.

A cidade também recebe quatro temporadas da Paris Fashion Week ao longo do ano, divididas entre moda feminina e masculina.

“Paris é o nosso ponto de partida, mas pensamos a Par Ici como uma conexão entre mercados. Temos uma relação muito próxima com o Brasil e, ao mesmo tempo, estamos inseridas no cotidiano daqui. Essa combinação nos permite entender os dois lados e criar pontes entre eles”, afirma Filippa.

A atuação, porém, não ficará restrita à França.

Além de Paris, a Par Ici prevê projetos em Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro, trabalhando tanto com marcas brasileiras interessadas em desenvolver ações internacionais quanto com empresas estrangeiras que desejam se aproximar de outros mercados.