Divulgação Maria Bethânia, Caetano Veloso, Alceu Valença, Péricles, Fábio Jr. e Roupa Nova estão entre as atrações no Rio de Janeiro

Maria Bethânia, Caetano Veloso, Alceu Valença, Péricles, Fábio Jr. e Roupa Nova estão entre os grandes nomes que vão passar pelo palco da quinta edição do Festival Clássicos do Brasil, nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Realizado pela PECK e apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, o festival chega a 2026 inspirado pelo conceito de “músicas que se tornaram eternas”.

Ao longo de quatro noites, a programação reúne artistas e repertórios que fazem parte da história e da memória afetiva da música brasileira.

Vanessa da Mata, Alexandre Pires, Ferrugem, Paulo Ricardo, Os Paralamas do Sucesso e Pepeu Gomes também estão confirmados.

O Clássicos do Brasil mais uma vez promove encontros entre diferentes repertórios e estilos.

Neste ano, o festival começa com Maria Bethânia e termina com Caetano Veloso, criando uma conexão entre a abertura e o encerramento da quinta edição.

“A programação artística desta edição começou a partir de uma ideia que eu já tinha há algum tempo: queria muito ter Maria Bethânia e Caetano Veloso no Clássicos do Brasil em 2026. Bethânia, uma mulher com uma trajetória fundamental para a nossa música, abrindo o festival, e o irmão, Caetano, encerrando. Para mim, isso é uma síntese de tudo o que é o Clássicos. A curadoria começou a partir daí e, depois, fomos montando esse grande quebra-cabeça”, conta o idealizador do evento, Peck Mecenas.

Quatro noites de música brasileira

A abertura, no dia 28 de novembro, reúne Maria Bethânia, Alceu Valença e Vanessa da Mata.

Bethânia e Alceu chegam à Marina da Glória no ano em que comemoram 80 anos de vida.

Vanessa completa a programação da primeira noite com uma conexão especial: Maria Bethânia é uma importante referência em sua trajetória artística.

No domingo, 29 de novembro, samba e pagode ocupam o festival.

A programação reúne Péricles e Alexandre Pires, que construíram carreiras marcantes à frente do Exaltasamba e do Só Pra Contrariar, respectivamente, e Ferrugem, representante do pagode contemporâneo.

O segundo fim de semana começa em 5 de dezembro com Fábio Jr., Paulo Ricardo e Roupa Nova.

Os três protagonizam a chamada Noite do Rock Romântico, levando ao palco repertórios marcados por canções de amor e sucessos conhecidos pelo público.

O encerramento acontece em 6 de dezembro, com Caetano Veloso, Os Paralamas do Sucesso e Pepeu Gomes.

Se a primeira noite começa com Maria Bethânia, a última tem Caetano como um dos protagonistas, completando a proposta de conectar diferentes momentos e vertentes da música brasileira ao longo das quatro datas.

Festival chega à quinta edição

Criado pela PECK em 2023, o Festival Clássicos do Brasil nasceu no Rio de Janeiro com a proposta de celebrar artistas e canções brasileiras.

Na primeira edição, o Nordeste foi homenageado com uma programação que reuniu nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Chico César, Lenine, Elba Ramalho, Zeca Baleiro e Nação Zumbi.

Em 2024, passaram pelo palco artistas como Titãs, Alcione, Simone, Samuel Rosa, Nando Reis, Ira!, Biquini Cavadão, Maria Gadú e Diogo Nogueira.

Já em abril de 2025, o Recife recebeu o festival pela primeira vez.

A capital pernambucana terá uma nova edição em 2026, entre os dias 6 e 8 de novembro.

Ainda em 2025, o evento voltou à Marina da Glória com uma edição dedicada a discos que marcaram a música brasileira, reunindo apresentações inspiradas em trabalhos como “Da Lama ao Caos”, “Olho de Peixe” e “A Tábua de Esmeralda”, além de “O Grande Encontro”.

Agora, o festival retorna ao Rio para quatro novas noites.

Programação