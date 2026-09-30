Reprodução/Instagram Érica Rios

Érica Rios acompanha nesta quarta-feira (30) mais um dos encontros realizados pelo Bispo Bruno Leonardo pelo Brasil.

Desta vez, o casal está em Maceió, onde o evento acontece a partir das 19h, no Estacionamento do Jaraguá, com entrada gratuita.

A presença de Érica ao lado do marido também representa uma parceria construída em torno da fé e do propósito que compartilham.

Enquanto Bruno Leonardo mantém uma rotina de encontros presenciais em diferentes cidades, além do trabalho diário realizado nas redes sociais, Érica participa dessa caminhada e também desenvolve projetos voltados especialmente ao público feminino.

Para ela, estar presente nesses momentos vai além de acompanhar a agenda do marido.

É também uma oportunidade de vivenciar de perto encontros que reúnem pessoas com histórias diferentes, mas que chegam ao mesmo espaço movidas pela fé.

“Estar ao lado do Bruno nesses encontros é acompanhar de perto algo que faz parte da nossa vida e da nossa missão. Cada cidade tem suas histórias, suas famílias e pessoas que chegam buscando uma palavra de fé. É muito especial poder viver esses momentos juntos”, afirma Érica Rios.

A atuação de Érica também tem uma conexão direta com as mulheres.

Ela é idealizadora da Conferência Mulheres Vitoriosas (CMV), projeto cristão criado para reunir o público feminino em torno de temas relacionados à fé, fortalecimento espiritual e diferentes desafios enfrentados pelas mulheres.

Essa experiência faz com que Érica tenha um olhar particular para as mulheres e famílias que participam dos encontros realizados pelo país.

Para ela, a fé também pode ser fortalecida quando compartilhada em comunidade.

“Muitas vezes, acompanhamos histórias de pessoas que chegaram enfrentando momentos difíceis e encontraram na fé uma forma de continuar. Quando tantas pessoas se reúnem com o mesmo propósito, existe também um sentimento muito forte de acolhimento e comunhão”, comenta.

Nos últimos anos, Bruno Leonardo ampliou sua presença digital por meio de orações e mensagens publicadas diariamente.

Além da atuação pela internet, o bispo também vem percorrendo diferentes cidades brasileiras com encontros presenciais e gratuitos, aproximando-se do público que acompanha seu trabalho pelas plataformas digitais.

Para Érica, acompanhar parte dessa trajetória também reforça a importância de construir uma vida em que família, relacionamento e propósito possam caminhar juntos.

“Quando duas pessoas compartilham a fé e entendem o propósito uma da outra, existe uma parceria que vai além da rotina do casamento. É apoiar, estar presente e compreender a importância daquilo que o outro está construindo”, completa.

Nesta quarta-feira, o encontro em Maceió começa às 19h, no Estacionamento do Jaraguá. A participação é gratuita.