Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

O Bispo Bruno Leonardo realiza nesta quarta-feira (30) mais um de seus encontros presenciais pelo Brasil.

Desta vez, o evento acontece em Maceió, no Estacionamento do Jaraguá, a partir das 19h.

A participação é gratuita, conforme divulgado pelo próprio religioso nas redes sociais.

O encontro faz parte da agenda de eventos que Bruno Leonardo vem realizando em diferentes cidades do país, levando para o público presencial o trabalho religioso que também mantém diariamente nas plataformas digitais.

As reuniões costumam reunir seguidores que acompanham suas orações, mensagens e pregações pela internet.

À frente da Igreja Batista Avivamento Mundial, Bruno Leonardo construiu uma presença expressiva nas redes sociais.

No YouTube, seu canal ultrapassa atualmente 76 milhões de inscritos e acumula mais de 12 bilhões de visualizações.

Dados atualizados em setembro também apontam mais de 14 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

A rotina digital é uma das principais características do trabalho desenvolvido pelo bispo.

Além dos encontros presenciais, Bruno mantém uma programação frequente de orações e mensagens religiosas na internet, com conteúdos publicados ao longo do dia.

Essa atuação nas plataformas ampliou o alcance de Bruno Leonardo para além dos cultos presenciais.

O religioso utiliza principalmente o YouTube e o Instagram para compartilhar orações e mensagens de fé, enquanto os grandes encontros realizados pelo país aproximam presencialmente o bispo do público que já acompanha seu conteúdo pela internet.

Nesta quarta-feira, será a vez dos seguidores de Maceió participarem do encontro.

Segundo as informações divulgadas por Bruno Leonardo, a programação começa às 19h, no Estacionamento do Jaraguá e terá entrada gratuita.